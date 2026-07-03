Vozinha, portero de Cabo Verde: la prueba de que la edad es sólo un número

Vozinha, portero de Cabo Verde de 40 años, probó este viernes ante Argentina que el edadismo es un estigma que no cabe en la cancha ni el mundo laboral al llevar al límite a la albiceleste con sus atajadas y al mismísimo Messi, otro veterano de 39 años.

El portero de Cabo Verde, una isla africana de poco más de 500,000 habitantes, tiene 40 años, debutó en el futbol profesional a los 25 y como seleccionado nacional suma 14 años.

Este viernes hizo historia profesional y para su selección: con sus atajadas puso a sufrir a Argentina al incomodarle el paso a la siguiente ronda, dio juego a sus compañeros para penetrar la portería albiceleste en dos ocasiones y llevar al cuadro Campeón del Mundo a ganarse su pase hasta los tiempos extra.

“Muchas empresas siguen cerrando la puerta a personas desde los 40 años al mercado laboral y, por ende, cuando tienes ejemplos como Vozinha, tan claros y puntuales de que las personas sin importar su edad tienen talento, capacidades o pueden realmente hacer un reskilling o un upskilling de cualquier tipo de habilidades para tomar otro tipo de actividades”, menciona Alán Romero Salazar, especialista en diversidad, equidad e inclusión.

Cabo Verde y Vozinha le meten gol al edadismo

En este Mundial, Vozinha mostró que su experiencia y habilidades en la portería africana hicieron a un lado los estereotipos y prejuicios hacia las personas de 40 años o más.

Vozinha puso fuera de lugar al edadismo, que son todas las acciones que limitan el buen desarrollo, el ejercicio de los derechos y las oportunidades de las personas debido a su edad.

En el mundo laboral, el edadismo son todas aquellas acciones que limitan a las personas en su acceso, permanencia y desarrollo en la organización por su edad.

El portero de Cabo Verde rompió estos límites en el fútbol, que también es parte del mundo laboral. Previamente Vozinha, cuyo nombre es Josimar Dias, sacó un histórico empate a cero a la Selección de España, que tiene un promedio de edad de 26.5 años y con Lamine Yamal, de 18 años, en sus filas.

“El deporte es un sector donde pareciera que sólo los cuerpos jóvenes son lo suficiente, al envejecer se nos vincula a etiquetas como que se es inactivo o no vas a trabajar”, menciona Uriel Valadez, fundador de Gafas Plateadas, ONG que promueve el respeto de todas las edades en el ámbito laboral.

Vozinha, el apodo del portero de Cabo Verde significa "abuelita"

Vozinha en portugués, lengua oficial de Cabo Verde, significa “abuelita” y el futbolista explicó que su apodo no se debe a sus 40 años sino porque de niño lo molestaban en la cancha y él se iba llorando a casa de sus abuelos, de acuerdo con información de la agencia de noticias AP. Años después, utilizó el sobrenombre de Vozinha porque un colega de su club también se llamaba Josimar.

Su compañero de equipo Steven Moreira narró a la AP que a él y a los otros futbolistas les gusta bromear con Vozinha por su edad.

La selección de Cabo Verde en su conjunto también dio batalla al edadismo: es su primer Mundial, incorporó a un arquero de 40 años y con esta “juventud” mundialista no se achicó ante un veterano del balompié como lo es Argentina que ha levantado la Copa de la FIFA en tres ocasiones:1978, en México en 1986 y la más reciente en Qatar en 2022.

El partido entre la joven Cabo Verde y la veterana Argentina deja una lección para la cancha laboral: el edadismo limita y la edad es un número, como lo muestra la imagen que quedará para la historia con un Vozhinha de 40 años parando un tiro a Messi de 39 años y uno de los mejores jugadores de la historia del futbol.