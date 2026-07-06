Talento en ingeniería, perfiles clave y escasos

Las empresas en México no sólo batallan por conseguir ingenieros para cubrir sus vacantes, también padecen la escasez de ingenieros altamente especializados.

“La demanda está creciendo mucho más rápido que la oferta de nuevos profesionales, y esa diferencia se está convirtiendo en uno de los principales desafíos para la competitividad del mercado laboral mexicano”, explica Damian Malfatti, director de Experis México.

El 73% de los empleadores en México y en el mundo reporta dificultades para encontrar el talento de ingeniería que necesita, sobre todo en regiones donde se concentra la actividad industrial y manufacturera, arrojan datos del informe Perspectiva global en el sector de ingeniería de Manpower.

Además, de 2.4 millones de ingenieros activos en el mercado laboral, sólo 5% cuenta con un posgrado, lo que reduce el universo de profesionales altamente calificados, indican datos del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

“No se voltea a ver un posgrado en ingeniería porque no es algo muy escuchado entre los profesionales de esa área y del lado de la oferta educativa no se ofrece porque no hay mucha demanda y es caro costear un programa de especialización en ingeniería”, explica Sebastián Corona, investigador del área de Sociedad en el IMCO.

En México la demanda de talento de ingeniería especializada ha aumentado porque el país se ha consolidado como un polo estratégico para industrias de alto valor agregado.

“Eso ha elevado significativamente la demanda de ingenieros especializados, particularmente en estados del norte, el Bajío y zonas metropolitanas como Guadalajara y Ciudad de México”, precisa Damian Malfatti.

La escasez de ingenieros especializados se explica por una ola de factores que están ocurriendo al mismo tiempo: el demográfico, cambios tecnológicos que demandan un grado alto de especialización que toma tiempo formar, planes de estudio que requieren modernizarse y disminución en el interés por las ingenierías como opción de estudio.

Nueve de cada 10 empleadores que contratan ingenieros advierten que la próxima jubilación de sus profesionales más especializados ya afecta su estrategia de talento, según datos de Manpower.

“Ese conocimiento comienza a salir del mercado laboral mientras las nuevas generaciones no están ingresando a las carreras de ingeniería con la misma velocidad”, explica Damian Malfatti.

Ni las mayores oportunidades de empleabilidad ni salarios superiores a otras profesiones ni una menor probabilidad de obsolescencia en un futuro laboral incierto han logrado que la ingeniería resulte atractiva para los estudiantes mexicanos, de acuerdo con Sebastián Corona.

“Desde el año 2000, los mexicanos estudian lo mismo. Se centran en las carreras de administración de empresas, derecho, psicología, a veces entra alguna carrera como ingeniería mecánica y metalurgia que actualmente ha cambiado por el desarrollo de software. Pero carreras STEM son pocas”, indica.

Escasez de perfiles en 2050

De seguir la tendencia, en 2050 habrá en México 25 millones de graduados en ciencias sociales y 6 millones de ingeniería, proyecta el IMCO.

“México justamente tiene más gente estudiando, más profesionistas que nunca, pero muy poca gente está volteando a ver a estas ingenierías”, añade Corona.

Las ingenierías son las carreras mejor pagadas, tienen en promedio un ingreso de 21,199 pesos, aumenta un 43% cuando tienen un posgrado y más especialización, según el IMCO.

Además, por cada 100 pesos que recibe un egresado de bachillerato uno de ingeniería gana 240 pesos, frente a los 206 pesos que perciben en ciencias sociales y derecho.

El talento de ingeniería es de los que menos batalla por un empleo: de cada 100 personas que estudiaron ingenierías en mecánica y procesos químicos, sólo tres están en desempleo.

Con estas ventajas, ¿por qué no hay suficientes ingenieros? La respuesta es multifactorial. Existe una deficiencia en la enseñanza de matemáticas en la educación básica.

“Te encuentras que si desde nivel básico no te gustan las matemáticas, no las entiendes, las ves como algo muy complicado, muy difícilmente vas a querer estudiar una ingeniería”, explica Corona.

Baja presencia femenina

También hay un sesgo de género pues a medida que se avanza en el nivel educativo hay menos mujeres interesadas en áreas como matemáticas e ingeniería por el estereotipo de que no son carreras para ellas.

En México, la elección de carrera depende en gran parte del entorno familiar. Si en él no hay ingenieros y sí profesionales de otras áreas es difícil escoger una carrera de la no has escuchado, añade Corona.

De lado de la formación de ingenieros, Damian Malfatti menciona que es necesario la actualización de los programas de estudio para adecuarlos a las necesidades del mercado.

“Muchas carreras tradicionales de ingeniería necesitan modernizarse para conectar mejor con las expectativas de las nuevas generaciones (...) y siguen siendo carreras con enorme potencial de desarrollo profesional”, sugiere.

Entre las ingenierías más demandadas el especialista menciona: la eléctrica y electrónica, especializadas en semiconductores, en manufactura de alta tecnología, civil y aeroespacial.

Para enfrentar esta escasez de ingenieros especializados lso especialistas sugieren: mejorar la enseñanza de matemáticas, actualizar programas académicos en coordinación con el sector privado, promover esquemas de mentoría del talento senior a los más jóvenes, incluir la perspectiva de género y promover las ingenierías como una oportunidad de desarrollo profesional.

“Debemos cambiar la conversación alrededor de estas carreras. La ingeniería sigue siendo una de las profesiones con mejores perspectivas de crecimiento, estabilidad y desarrollo a largo plazo. Si logramos transmitir ese valor a las nuevas generaciones, estaremos dando un paso importante para reducir la brecha de talento que hoy enfrenta el mercado laboral”, recomienda Malfatti.