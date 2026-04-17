Impulsan en Senado cuota de contratación de jóvenes y multa de hasta 290,000 por incumplir

En el Senado de la República se propone sancionar a las empresas que no contraten personas jóvenes, mediante una iniciativa que plantea reformar la Ley Federal del Trabajo (LFT) para fomentar el empleo juvenil a través de la obligación patronal, estímulos fiscales y multas de más de 293,275 pesos.

La iniciativa de reforma promovida senadores de Movimiento Ciudadano, plantea reformar no solo la LFT, sino también la Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR) y la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado (LFTSE).

La propuesta, que también se ha promovido en la Cámara de Diputados por la bancada naranja, señala que es necesaria la promoción de cuotas de contratación que obliguen a los empleadores del sector privado y titulares del sector público a incluir personas jóvenes en sus centros de trabajo, especialmente cuando se trate del primer empleo.

En la LFT, se plantea adicionar la fracción XXXIV al artículo 132 para obligar a los centros de trabajo con 40 o más personas trabajadoras a destinar al menos 5% de vacantes para jóvenes que no cuenten con registro previo en la seguridad social como trabajadores, una contratación que además, deberá realizarse bajo criterios de igualdad de género.

También se plantea la adición de la fracción I Bis del artículo 133 que prohíbe incumplir con el porcentaje de contrataciones y para reforzar dicho cumplimiento, se promueve reforma el artículo 995 para imponer sanciones de 5,865 a 293,275 pesos, equivalentes de 50 a 2500 veces la UMA (Unidad de Medida y Actualización).

Senado promueve estímulos fiscales para contratar jóvenes

Si bien la LISR ya contempla estímulos fiscales respecto a la contratación de personas en situación de vulnerabilidad, como lo son los adultos mayores, la reforma destaca que orientar el marco tributario hacia fines sociales no afecta la estabilidad de las finanzas públicas, sino lo ayuda.

La reforma promovida por la bancada de Movimiento Ciudadano plantea adicionar el artículo 186 Bis de la Ley del Impuesto Sobre la Renta para otorgar un estímulo fiscal del 25% a los contribuyentes que empleen a personas jóvenes que nunca hayan sido registradas en la seguridad social como trabajadores.

El beneficios será equivalente al salario efectivamente pagado a dichos trabajadores, una vez hayan sido dados de alta ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y los jóvenes tengan entre 18 y 29 años.

“Incentivar desde el diseño fiscal la creación de empleos formales no solo beneficia a los jóvenes directamente involucrados, sino que fortalece el sistema contributivo, la recaudación y la estabilidad económica de largo plazo”, subraya la iniciativa.

La propuesta que yace en simultánea en ambas cámaras, pero en San Lázaro se incluye a las personas trabajadoras del sector público, por ello, se plantea adicionar las fracciones XI y XII al artículo 43 de la LFTSE, para contratar a por lo menos 5% de jóvenes y obligar a realizar contratos solo con quienes tengan plantillas que cubran dicha cuota.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el 48.8% de las personas desempleadas tiene entre 25 y 44 años, mientras que otro 33% tiene de 15 a 24 años, lo que evidencia que el desempleo afecta directamente a la población joven.

Encontrar el primer empleo suele ser complicado por diversos factores, tales como la falta de oportunidades laborales y de experiencia previa, lo que coloca a las personas jóvenes en una situación de vulnerabilidad y por ende se ven obligados a aceptar trabajos informales o con salarios bajos, fomentando así la precarización laboral.

No obstante, políticas como la planteada en el Senado pueden promover su arranque en el mercado laboral.

Disminución del empleo informal

En la exposición de motivos de la propuesta los senadores de la bancada de Movimiento Ciudadano, se detalla que el desempleo repercute en las finanzas públicas, pues el Estado se ve obligado a destinar más recursos a asistencias sociales, fondos que, afirman, podrían redirigirse a otras áreas como educación o infraestructura.

La iniciativa enfatiza en que el otorgamiento de estímulos fiscales en cuotas de contratación puede ayudar a disminuir el empleo informal y a fortalecer el poder adquisitivo de los jóvenes.

Esta no es la única iniciativa que busca regular las cuotas de contratación, el senador José Máximo García López del PAN plantea que se establezca una cuota de contratación para mayores de 40 años con estímulos fiscales y de seguridad social, así como prohibir la prohibición de requerir la edad en las vacantes.

“Al integrarse al mundo laboral con seguridad social y prestaciones pueden incrementar su consumo y participar activamente en el desarrollo económico nacional. También contribuye a reducir la desigualdad y brindar alternativas reales frente a la pobreza y la exclusión social”, destaca.

La iniciativa promovida en el Senado también se impulsa en la Cámara de Diputados, de continuar su proceso legislativo y aprobarse, se plantea que entre en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF).