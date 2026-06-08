Viva incrementa rutas desde el AIFA a Medellín y Cartagena

Previo al inicio del Mundial de futbol, Viva incrementó el fin de semana su conectividad directa entre el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y Colombia con el inicio de las rutas a Medellín y Cartagena, que se suman a Bogotá que ya estaba en operación.

"Las nuevas conexiones servirán para fortalecer la conectividad internacional del nuevo aeropuerto, así como para brindarle a los pasajeros mexicanos nuevas oportunidades para conocer algunos de los mejores destinos turísticos que Colombia tiene para ofrecer", informó la aerolínea.

Un aliciente para sus clientes es el recientemente inaugurado tren de pasajeros que conecta al aeropuerto con la estación Buenavista en la Ciudad de México.

La ruta hacia Medellín se ofrece con cuatro frecuencias semanales (lunes, miércoles, viernes y domingo de ida y martes, jueves, sábado y lunes de regreso, al ser un vuelo nocturno). Mientras que la operación a Cartagena, la ciudad amurallada, cuenta con tres frecuencias semanales (martes, jueves y sábados de ida y miércoles, viernes y domingos de regreso).

La aerolínea de bajo costo llegó por primera vez a Colombia en 2021, cuando comenzó a operar sus rutas desde la Ciudad de México y Cancún hacia Bogotá.

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Posteriormente se sumaron vuelos hacia la capital colombiana desde Guadalajara en 2022 y Monterrey en 2023.

A la fecha, la aerolínea mexicana que está en proceso de ser fusionada con Volaris, ya ha transportado a más de un millón de pasajeros a lo largo de las cuatro rutas activas en el país sudamericano, a las que se sumaron Medellín y Cartagena.

El AIFA

Debido a que Colombia es el tercer país emisor de turistas internacionales a México, las operaciones de Viva en el AIFA son estratégicas porque los pasajeros colombianos que aterricen ahí tienen la oportunidad de conectar con una red de más de 35 rutas nacionales e internacionales que ofrece desde ahí la aerolínea.

Entre los destinos que se pueden conectar están: Acapulco, Cancún, Guadalajara, Mérida, Monterrey, Puerto Vallarta y Tijuana.

Además, sus clientes cuentan con diversas opciones para trasladarse por tierra. Una de ellas es el Vivabus, servicio de transporte terrestre ofrecido por empresas de autobuses aliados a la aerolínea que conecta a los pasajeros con puntos clave en la Ciudad de México como el Ángel de la Independencia, la Terminal Central de Autobuses del Norte y la Terminal Central del Sur Taxqueña.