Gasolina en EU suma cuatro semanas consecutivas a la baja; está a 18.87 pesos por litro

El precio de la gasolina regular en Estados Unidos suma 4 semanas consecutivas a la baja, gracias a la caída de los precios del petróleo y una mayor producción de las refinerías después de la temporada de mantenimiento estacional.

El precio promedio a nivel nacional de la gasolina regular en Estados Unidos bajó 18 centavos en la última semana, a 4.09 dólares por galón, según datos de la consultora GasBuddy. Ha caído 45 centavos en el último mes.

Haciendo la conversión al tipo de cambio actual, la gasolina en Estados Unidos se vende a un precio promedio nacional de 18.87 pesos por litro.

“Los precios promedio de la gasolina disminuyeron en prácticamente todos los estados durante la última semana, ya que el petróleo continuó bajando, acercándose a los 90 dólares por barril y las refinerías aumentaron su producción tras el mantenimiento estacional”, afirmó Patrick De Haan, jefe de análisis petrolero de GasBuddy⁠.

Así, explicó, la combinación de menores costos del petróleo y una mejora en la actividad de las refinerías “ha mantenido una presión a la baja sobre los precios en las gasolineras, brindando a los automovilistas un alivio bienvenido”.

Sin embargo, resaltó que el futuro de los precios sigue siendo incierto, pues como el Estrecho de Ormuz permanece efectivamente cerrado, el suministro mundial de petróleo continúa ajustándose.

“Cualquier deterioro adicional de la situación podría hacer que los precios aumenten bruscamente”, aseguró.

Por ahora, remarcó el especialista, los automovilistas pueden disfrutar de los ahorros al cargar combustible, “pero el riesgo de un cambio significativo en la tendencia no ha desaparecido”.

El estado donde más cara se vende la gasolina en Estados Unidos es California, con un precio de 5.83 dólares por galón o 26.90 pesos por litro.

Por el contrario, el estado donde más barata está la gasolina es Indiana, con un precio de 3.42 dólares por galón o 15.78 pesos por litro.

Diésel, igual a la baja

Por otro lado, el precio del diésel cayó 14 centavos en la última semana, a 5.30 dólares por galón. Ha bajado 32 centavos de dólar en las últimas cuatro semanas.

Haciendo la conversión al tipo de cambio actual, el diésel en Estados Unidos se vende a un precio promedio nacional de 24.45 pesos por litro.