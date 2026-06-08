Comicios coahuilenses y las golondrinas

Haiga sido como haiga sido, el hecho es que, en octubre de 2025, tras reunirse con los dirigentes morenistas de las 3 ciudades más importantes de Coahuila, Andrés Manuel López Beltrán declaró que Morena no ganaría las elecciones legislativas. Y las perdió el Partido Oficial.

Explicó Roy Campos que fue factor que Manolo Jiménez ha gobernado bien, como los dos anteriores gobiernos priístas, razón por la que, a pesar de que son medio millón los beneficiarios de los programas, solo 300 mil votaron por Morena.

Como sea, la oposición y Morena –retórica publicitaria aparte– tienen que examinar lo que hicieron y dejaron de hacer en las elecciones legislativas de Coahuila, y, en cuanto a Morena, ha hecho más difícil ganarle, lo que hace testimoniales los votos en su contra.

Reprimen caciques la libertad de prensa

Lo dicho, la mayor amenaza a la libertad de prensa son los cacicazgos intolerantes creados por muchos gobernadores. En San Luis Potosí consignaron a periodistas por información difundida en sus portales. Como medida cautelar, les dieron tres meses de prisión preventiva por “opinar e instrumentalizar la inteligencia artificial para provocar terror social”.

Se difundió que un juez de control suspendió la prisión preventiva y liberó a Eréndira Reyes y Alejandra Hermosillo, quienes recuperaron su libertad; tendrán, sin embargo, que pagarle daños al gobernador Ricardo Gallardo y acudir a firmar mensualmente al juzgado.

Si hace poco era difícil contener a los gobernadores, señores de horca y cuchillo en sus señoríos feudales, mucho nos tememos que, en marcha la campaña para la elección de 2027, es una utopía pensar que serían contenidas sus ambiciones.

Agenda papal, como la de León XIII

“León XIV no es un Papa cómodo”, escribe Marisa Cruz Madrid en el diario español online “El Mundo”; “defendió el humanismo cristiano, la protección de la vida desde la concepción hasta la muerte, pues la defensa de la vida humana no es cuestión confesional, es una meta de civilización”.

Defendió la pluralidad política: “No debe degenerar en descalificación permanente del adversario” al recordar que “las palabras pueden abrir caminos o cerrarlos”. Se dirigió “a quienes tienen la grave responsabilidad de ordenar jurídicamente la convivencia social”.

Habló a favor de los migrantes, contra el rearme y, al afirmar que “la verdadera seguridad nace de la justicia”, como hace más de un siglo lo hiciera el Papa León XIII, presentó una adelantada agenda social de la Iglesia.

NOTAS EN REMOLINO

La Jornada asegura que “Calderón gobierna de facto en Chihuahua”. La creatividad morenista encontró la fórmula para embestir contra el gobierno de la entidad norteña, involucrando al villano favorito de la “revolución de las conciencias” … Informan los productores de tomate que este año podría reducirse la producción, como daño colateral de los gravámenes de Estados Unidos… El discurso oficial de los ofrecimientos a la CNTE ha merecido el rechazo de los dirigentes de la coordinadora que anuncian más bloqueos y más violencia; pareciera que se crean expectativas para que, cuando se retiren, el Gobierno lo proclame “un triunfo del diálogo”… Falleció Alan Riding, de un libro que constituye un profundo análisis de las relaciones con Estados Unidos: “Vecinos distantes”… El filósofo danés Sören Aabye Kierkegaard, influyente en la cultura occidental, legó esta reflexión: “La vida solo puede ser comprendida mirando hacia atrás, pero ha de ser vivida mirando hacia adelante” …