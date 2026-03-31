Diputados proponen pago de 9,582 pesos a estudiantes que trabajen y se formen

En la Cámara de Diputados se impulsa un proyecto para reconocer los contratos de formación dual con una beca de por lo menos el salario mínimo, que este año es de 9,582 pesos mensuales, adicional a un estímulo fiscal para las empresas que cuenten con becarios en esta modalidad.

La propuesta es impulsada por diputados del PAN y busca promover el modelo de educación dual para mejorar la empleabilidad de los jóvenes y la formación de talento de alta demanda en el mercado laboral.

“Esta iniciativa busca romper el círculo vicioso de ‘no tengo empleo porque no tengo experiencia’. Al formalizar el Contrato de Formación Dual, el joven adquiere experiencia real certificada mientras estudia, recibiendo una compensación digna que apoya la economía de su familia. Para la empresa, esto significa reducir la rotación de personal y crear una cantera de talento a la medida de sus necesidades técnicas”, se argumenta en la propuesta.

El proyecto contempla modificaciones a la Ley Federal del Trabajo (LFT) y a la Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR). En el caso de la legislación laboral, se plantea reconocer la figura de contrato de formación dual, definida como una “modalidad especial de aprendizaje que vincula la instrucción académica con la práctica profesional en unidades económicas”.

El objetivo de este contrato, según los cambios impulsados, es exclusivamente el desarrollo de competencias mediante actividades alternadas en instituciones educativas y empresas.

Entre las modificaciones a la Ley Federal del Trabajo también se contempla que los estudiantes de formación dual tendrán derecho a una beca que no podrá ser inferior a un salario mínimo. La relación con la empresa también le dará acceso a seguridad social.

En el caso de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, los diputados proponen que los empleadores con contrato de formación dual accedan a un crédito fiscal de 25% de las erogaciones por la formación dual y costos directos de tutores empresariales.

“El crédito se aplicará exclusivamente contra el Impuesto sobre la Renta causado en el ejercicio fiscal correspondiente, no será acumulable para efectos del propio impuesto y no podrá aplicarse contra pagos provisionales. Tampoco podrá exceder, por cada aprendiz (o persona, lo que consideren pertinente), de un monto equivalente a 3 veces la Unidad de Medida y Actualización vigente en el ejercicio”, se agrega en la propuesta.

Los diputados del PAN consideran que el proyecto no sólo ayuda a mejorar el acceso de los jóvenes al mercado laboral, para las empresas puede significar una reducción de costos al disminuirse las curvas de aprendizaje de nuevos empleados y elevarse la disponibilidad de talento capacitado.

Escasez de habilidad, fenómeno real

El argumento de los legisladores no está desconectado de una realidad en el mercado laboral. La última Encuesta de Escasez de Talento de ManpowerGroup evidencia que el 67% de las empresas en México reporta dificultad para cubrir vacantes por una escasez de habilidades.

Las industrias más afectadas también se caracterizan por una demanda de mano de obra especializada: el sector automotriz (81%), el de finanzas y seguros (77%) y la manufactura (71%).

De hecho, la la industria automotriz ha experimentado un crecimiento abrupto en su dificultas para cubrir puestos de trabajo en los últimos tres años. En el 2023, era el 66% de las empresas del sector que reportaba problemas para llenar posiciones; es decir, 15 puntos porcentuales menos del nivel actual.