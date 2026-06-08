Querétaro se ubica como el séptimo estado con más expedientes en justicia laboral

Querétaro, Qro. Entre noviembre del 2020 y diciembre del 2025, el Poder Judicial de Querétaro sumó 18,768 expedientes abiertos en materia laboral, es el séptimo estado con más casos, de acuerdo con el Registro Administrativo en Materia de Justicia Laboral Estatal (Ralabe) que publica el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

En las primeras seis posiciones se encuentran Estado de México, Ciudad de México, Guanajuato, Jalisco, Baja California y Nuevo León, cada uno con más de 20,000 expedientes.

Es así que Querétaro concentró el 4.4% de los 424,416 expedientes que se abrieron en todos los Poderes Judiciales estatales durante ese periodo.

De acuerdo con el estatus de los casos, 17,756 son expedientes radicados, es decir, que son competencia de los órganos jurisdiccionales. De ellos, 9,341 son expedientes en los que se admitió la demanda. La entidad también reportó 3,997 expedientes solucionados y 11,547 expedientes en proceso de resolución.

Los procedimientos que atienden son de dos tipos: contenciosos (existe un conflicto entre las personas sujetas de la relación laboral) y los no contenciosos (no existe conflicto o que tienen naturaleza declarativa), explica el Inegi. Los contenciosos son de tipo ordinario, especial individual, especial colectivo, huelga y colectivo de naturaleza económica; mientras que los no contenciosos son paraprocesal (voluntarios), tercerías (interviene un tercero), preferencias de crédito y de ejecución.

De los expedientes abiertos por el Poder Judicial estatal, 65.4% (12,284) son procedimientos contenciosos, principalmente de tipo ordinario (11,236), además de expedientes clasificados como especial individual (875), especial colectivo (36), huelgas (129), colectivos de naturaleza económica (ocho). Y 34.5% restante (6,484) son expedientes no contenciosos: entre ellos, los procesales (5,989), las tercerías (tres) y en ejecución (492).

En el periodo de referencia —del último bimestre del 2020 al 31 de diciembre del 2025— en Querétaro se registraron 517 expedientes en los que se declaró la incompetencia de los órganos jurisdiccionales laborales, representan 2.8% del total.

En el 2025 el estado contó con seis órganos jurisdiccionales en materia laboral estatal, duplicando la cifra del 2024 cuando registraba tres; de las seis personas juzgadoras, 83.3% (cinco) son hombres y 16.7% (una) mujer, es uno de los estados con menor proporción de mujeres en esa posición, solo lo superan Yucatán y Tlaxcala donde 100% son hombres.

En el país los expedientes en materia laboral aumentaron desde el 2021, el alza más importante se detectó entre 2021 y 2022, cuando los expedientes abiertos aumentaron 192.1% y los expedientes solucionados, 359.7%, puntualizó el instituto de estadística.

A nivel nacional, los sectores con más expedientes son el de información en medios masivos, comercio al por menor e industrias manufactureras.