Grandes contribuyentes de sector transporte pagaron entre 2.71 y 9.20% de ISR en 2023

Los grandes contribuyentes del sector transporte pagaron una tasa efectiva de Impuesto Sobre la Renta (ISR) de entre 2.71% hasta 9.20% en 2023, de acuerdo con la octava entrega de tasas efectivas del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

De acuerdo con los datos del fisco, los grandes contribuyentes de transporte marítimo de cabotaje pagaron una tasa efectiva de ISR de 9.20%, mientras que los de otros servicios relacionados con el transporte aéreo pagaron 7.74 por ciento.

Por su parte, las empresas de otro autotransporte local de carga especializado pagaron 6.94%; las de servicios de carga y descarga para el transporte por agua pagaron 6.59%, y las de transporte foráneo de pasajeros 6.37 por ciento.

En tanto que los grandes contribuyentes de transporte marítimo de altura pagaron 5.41%; los de otros servicios de intermediación para el transporte de carga, 2.90%, y los de transporte marítimo de altura o de cabotaje de petróleo y gas natural por mar, 2.71 por ciento.

Por otro lado, los grandes contribuyentes de servicios de mensajería y paquetería foránea pagaron una tasa efectiva de ISR de 5.18%, y los de otros servicios relacionados con el transporte por agua pagaron una tasa efectiva de 7.92 por ciento.

En tanto que los grandes contribuyentes de servicios de administración de carreteras, puentes y servicios auxiliares pagaron una tasa efectiva de 6.22 por ciento.

El fisco igualmente dio a conocer en esta octava entrega las tasas efectivas de otros sectores como industrias manufactureras, servicios de apoyo a los negocios, manejo de desechos y servicios de remediación, servicios profesionales, científicos y técnicos, así como otros servicios excepto actividades del gobierno.

El SAT informó que ha contactado a través del buzón tributario a aquellos contribuyentes cuya tasa efectiva se encuentra por debajo de los parámetros publicados por el SAT, con el fin de que corrijan voluntariamente su situación fiscal.

¿Para qué se dan a conocer las tasas efectivas?

Las tasas efectivas de ISR las da a conocer el SAT con el objetivo de que los grandes contribuyentes consulten las de su respectivo sector económico y de esa manera puedan compararla con su propia tasa efectiva de impuesto.

De esa manera, los contribuyentes pueden medir sus riesgos impositivos y, en caso de ser necesario, corregir su situación fiscal mediante la presentación de declaraciones anuales complementarias, con lo que reducen la posibilidad del inicio de revisiones por parte del fisco.