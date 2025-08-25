Edadismo, discriminación normalizada en el trabajo

La discriminación por edad es la forma más común de exclusión y segregación en el entorno laboral, especialmente para personas mayores de 35 años, indican diversos estudios.

El 38% de las personas en México ha experimentado discriminación por edad en algún momento de su carrera profesional, revela el estudio sobre Tendencias de Talento 2025 de Michael Page. La edad es el principal motivo de exclusión en el espacio de trabajo.

Además, más la mitad de las ofertas en el país limitan la contratación a personas menores de 35 años, según datos de la Asociación por la No Discriminación Laboral por la Edad y el Género (Angled).

“Las personas jóvenes tienen mayor probabilidad de ser entrevistadas y contratadas que las de mediana edad y mayores”, se lee en la investigación. Las segundas llamadas a una entrevista en los candidatos de 28 años fue 77% superiores a las de los candidatos de 38 años.

Al respecto, el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (Copred) indica que al menos un 80.2% de los candidatos reconoce que es más susceptible a vivir discriminación por edad cuando busca empleo.

Una forma de discriminación laboral es decirle a una persona que está sobrecalificada para un puesto, dice la experta en diversidad e inclusión generacional Cecilia Reyes Trejo. “El problema del edadismo es que es socialmente aceptado, pero perjudica a millones”.

Según el Informe mundial sobre edadismo, de la Organización Mundial de la Salud (OMS), a mayor edad las personas son señaladas de incompetentes, improductivas, inflexibles, reacias al cambio, difíciles de capacitar e incapaces de aprender.

Lo anterior, menciona el psicólogo con especialidad en gerontología, Uriel Valadez, dificulta las oportunidades de este grupo para encontrar trabajo; tardan hasta 1.5 años más que los jóvenes.

Edadismo, conducta normalizada

El edadismo perjudica la salud y bienestar, ya que se usa “para categorizar y dividir a las personas por atributos que ocasionan daño, desventaja e injusticia”, expone la OMS.

El daño no es menor, el estudio de Michael Page manifiesta que más de la mitad de los trabajadores que han vivido discriminación laboral disminuyen su motivación y productividad, aumentan sus niveles de estrés y burnout, y enfrentan dificultades en su desarrollo profesional.

Aunque el edadismo aplica tanto para personas muy jóvenes como adultos, la OMS evidencia que a partir de los 45 años el impacto es más visible, en esa etapa los ingresos se limitan, se recibe menor capacitación y hay mayor probabilidad de jubilación temprana.

“Cuando te dicen en una entrevista que estás sobrecalificado es discriminación por edad” y eso orilla a las personas al trabajo informal, alerta el director de la organización Gafas Plateadas y también integrante de la Asamblea Consultiva de Copred, Uriel Valadez. Esto provoca que cada vez más personas sobrevivan pidiendo limosna. “No es que no quieran trabajar es que no hay oportunidades reales para ellos”, puntualiza.

El experto menciona que al haber menos oportunidades de trabajo, los adultos están más predispuestos a bajar su salario e incrementar horas de trabajo.

La Norma 025 ofrece un certificado a los centros de trabajo con prácticas de igualdad y no discriminación, pero solo 748 empresas tienen el distintivo, de un universo de más de 6 millones de unidades económicas.

Sanciones sin impacto

El edadismo sigue presente pese a que la Ley Federal del Trabajo (LFT) establece una sanción que va de los 28,285 a los 565,700 pesos por actos o conductas discriminatorias.

A su vez, el Código Penal Federal aplica una sanción de 1 a 3 años de prisión o de 150 a 300 días de trabajo a favor de la comunidad y hasta 200 días de multa a quien niegue o restrinja un servicio, prestación o derecho en razón de la edad.

Pese a las sanciones, lo alarmante es que más de la mitad de la vida laboral se puede experimentar edadismo. Uriel Valadez menciona que la edad dorada para trabajar en México es entre los 30 y 45 años, eso quiere decir que en los 20’s y a partir de los 46, se enfrenta este tipo de violencia que disminuirá las oportunidades de empleo o crecimiento profesional.

“Estamos viendo que hay personas que viven hasta los 100 años. Si la discriminación empieza a los 45 y vives 120 años, más de la mitad de tu vida vivirás discriminación”, señala la co-fundadora de Wiser Hub, Cecilia Reyes.

En ese sentido, destaca la importancia de evaluar al talento por competencias, y levantar la voz ante conductas discriminatorias.

Uriel Valadez recomienda un trato con empatía y garantizar derechos sin importar la edad, cuestionar estereotipos, brindar capacitación y formación constante.