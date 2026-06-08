Estiman pérdidas de 150 millones de pesos por mercancía robada debido al Mundial 2026

Ante la llegada de millones de visitantes en el país por la Copa Mundial de Futbol entre junio y julio de 2026, la insurtech Zuru Logistics prevé que se generen pérdidas millonarias asociadas al robo de mercancías ante el gran movimiento de productos que habrá previo y durante la justa mundialista.

La insurtech, que se centra en un modelo de seguro de transporte de mercancía y predicción de riesgos, destacó que ante el incremento significativo en el movimiento de mercancías, el consumo y las operaciones logísticas, se podrían tener pérdidas asociadas al robo de mercancía por aproximadamente 150 millones de pesos.

“Este aumento podría estar impulsado por el crecimiento en el traslado de productos electrónicos, alimentos, bebidas, souvenirs y mercancía de alto valor en corredores logísticos estratégicos y ciudades sede”, explicó.

Entre los productos con mayor riesgo de robo de mercancías destacan electrónicos, celulares, pantallas, bebidas alcohólicas, alimentos procesados, ropa deportiva y artículos promocionales relacionados con el Mundial especialmente durante temporadas de alta demanda y distribución acelerada.

Este año, por tercera vez México será sede de la fiesta mundialista, la cual compartirá con Estados Unidos y Canadá. De un total de 104 partidos, apenas 13 de ellos se llevará a cabo en las ciudades sede: Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

Ante la llegada de tal evento, el gobierno mexicano espera un aumento de la derrama económica, así como la llegada de 5 millones de turistas al país, lo cual para algunas es una proyección muy optimista ante un Mundial dividido en tres sedes.

“El tema cobra relevancia ante la expectativa de una mayor demanda de productos y servicios, así como por el incremento de operaciones de distribución en diversas regiones del país, lo que podría representar un reto para empresas de logística, retailers y transportistas”, agregó la insurtech.

De esta manera, habrá una presión operativa importante para las cadenas de suministro, particularmente por el incremento de entregas y mayor demanda de inventarios.

“Eventos globales como el Mundial representan una enorme oportunidad económica para México, pero también exponen vulnerabilidades en las cadenas logísticas. El incremento en el flujo de mercancías y la alta demanda de productos generan condiciones atractivas para grupos dedicados al robo de carga”, indicó Gianmarco Scarsi, CEO de Zuru Logistics Insurtech.