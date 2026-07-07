Oro bajó por alza del crudo; espera minutas de la Fed

El oro bajó el martes, mientras los inversionistas siguen de cerca una escalada de hostilidades en Medio Oriente que provocó un repunte de los precios del crudo y esperan las minutas de la reunión de junio de la Reserva Federal en busca de pistas sobre las perspectivas de la política monetaria.

El oro al contado cayó 0.6%, a 4,138.39 dólares por onza, mientras que los futuros del oro en Estados Unidos para entrega en agosto perdieron 0.5%, a 4,148.5 dólares.

El oro tocó el lunes un máximo de dos semanas, tras unos datos de empleo estadounidenses más débiles de lo esperado la semana pasada que llevaron a los mercados a rebajar las expectativas de un aumento de las tasas de interés a corto plazo; sin embargo, “creo que se está imponiendo la idea de que la Fed sigue muy centrada en controlar la inflación, por lo que una política de tasas más altas durante más tiempo sigue pareciendo la trayectoria más probable”, afirmó Peter Grant, de Zaner Metals.

Los operadores ven una probabilidad del 60% de un alza de tasas en septiembre, según la herramienta FedWatch de CME. La atención se centra ahora en las minutas de la última reunión de la Fed, cuya publicación está prevista para este día.

En Medio Oriente, dos tanqueros fueron atacados en el Estrecho de Ormuz e Irán afirmó que no habrá más conversaciones de paz si el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sigue amenazando con reanudar la guerra. Los precios del crudo subieron tras conocerse la noticia.

El lingote se somete a presión cuando las preocupaciones por la inflación mantienen las tasas elevadas, lo que reduce el atractivo de los activos que no devengan intereses, como el oro físico. En otros metales preciosos, la plata al contado perdió 2.6%, a 60.46 dólares por onza; el platino ganó 0.5%, a 1,639.18 dólares; y el paladio mejoró 0.1%, a 1,271.33 dólares.

El aluminio ganó

Los precios del aluminio subieron el martes ya que los mercados valoraron la posible escasez de oferta en medio de las tensiones en Medio Oriente y las continuas salidas de existencias visibles.

El contrato de referencia del aluminio a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres subió 0.8% a 3,140 dólares por tonelada, acercándose a la resistencia que supone la media de 200 días situada en 3,161 dólares.

En junio, el aluminio cayó 16%, su mayor descenso mensual desde la crisis de 2008, ya que las conversaciones de paz entre Washington y Teherán alimentaron el optimismo de que se reanudarían los suministros del Golfo a través de Ormuz.

“El aluminio sigue mostrando signos de sobreventa a corto plazo. Sin embargo, el volumen de negociación se sitúa muy por debajo de la media y el interés es moderado tras la reciente reducción del riesgo", afirmó Alastair Munro, estratega sénior de Metales Básicos de la correduría Marex.

Analistas prevén que la oferta mundial de este metal, utilizado en el transporte, el embalaje y la construcción, registre un déficit este año.