Estados Unidos como el magnate sin escrúpulos del mundo

CAMBRIDGE—En un notable comentario publicado a finales de junio, un antiguo economista destacado de la administración Trump reconoce (y respalda) lo que muchos sospechaban: la función de la política económica exterior de Trump es actuar como un magnate sin escrúpulos del siglo XXI.

Los magnates originales eran industriales codiciosos que se enriquecieron mediante prácticas monopolísticas en Estados Unidos durante la Edad Dorada. A finales del siglo XIX, hombres como John D. Rockefeller y Andrew Carnegie amasaron enormes fortunas suprimiendo la competencia y cobrando precios exorbitantes en industrias como la del petróleo y el acero.

Se les llamó ladrones porque explotar a los consumidores para enriquecerse es probablemente la práctica empresarial más denigrada del mundo. Sin embargo, eso es precisamente lo que Estados Unidos ha estado haciendo durante el último año y medio, según afirma Stephan Miran, presidente del Consejo de Asesores Económicos del presidente Donald Trump hasta febrero de 2026, quien ahora forma parte del consejo de la Reserva Federal de Estados Unidos. Miran aplaude este enfoque, argumentando que está dando excelentes resultados para Estados Unidos (¡y para los extranjeros!).

Miran, por supuesto, no expone su argumento con tanta claridad. Al utilizar términos técnicos que oscurecen sus implicaciones, recurre a la idea económica del “arancel óptimo”, que sostiene que un país puede mejorar su situación aplicando aranceles proteccionistas a las importaciones. Claro está, esta estrategia solo funciona si un país es lo suficientemente grande como para ejercer poder de mercado en la economía mundial, es decir, si actúa como un monopolista. Una política de arancel óptimo es el equivalente, a nivel nacional, de la estrategia perfeccionada por Standard Oil de Rockefeller en la década de 1880.

Al reducir la demanda de los bienes vendidos por sus socios comerciales (y, por consiguiente, la oferta de sus propias exportaciones en los mercados mundiales), el arancel óptimo desplaza los precios del mercado mundial a favor de la economía nacional, lo que, en esencia, obliga a los extranjeros a pagar una parte importante del arancel. Cuando el arancel se fija en el nivel adecuado, las pérdidas que el país obtiene de las ganancias comerciales se compensan con creces con las rentas monopólicas. Los perjudicados son los socios comerciales del país (y la economía mundial en su conjunto).

Aunque se trata de la típica dinámica de “empobrecer al vecino”, Miran cree que es un gran negocio para Estados Unidos, ya que mata dos pájaros de un tiro. Además de los alquileres monopolísticos, la política permite al gobierno federal reducir las ineficiencias asociadas con los impuestos internos. Los aranceles generan ingresos para el tesoro público, que pueden utilizarse para compensar las pérdidas de ingresos derivadas de la reducción de otros impuestos, como los que gravan la renta. La lógica económica, en su opinión, es impecable.

Una dificultad radica en que, a pesar de su tamaño y aparente poder de mercado, Estados Unidos podría no tener tanta capacidad para obligar a los extranjeros a pagar los aranceles como cree Miran. Evidencia reciente sugiere que la mayor parte, si no la totalidad, de los aranceles estadounidenses se trasladan a los consumidores nacionales.

Pero el verdadero problema del argumento de Miran radica en otra parte. Resulta inconcebible sugerir que, en la actualidad, tenga sentido que una gran potencia exija tributos a otros países de forma tan descarada. Al presentar su frío cálculo, Miran parece no haber considerado la pérdida de reputación y credibilidad que Estados Unidos ha sufrido al actuar como un magnate sin escrúpulos. La caída en el estatus de paria internacional puede ser difícil de cuantificar en términos monetarios; sin embargo, es considerable.

Puede que a Miran no le importe la posición de Estados Unidos en el mundo, pero su argumento económico también resulta contraproducente. Cuando los economistas debaten sobre el arancel óptimo, suelen añadir que no funciona a largo plazo. Al fin y al cabo, más de un país puede jugar al mismo juego. La Unión Europea y China representan una proporción similar del comercio mundial que Estados Unidos. Cuando Estados Unidos aumenta sus aranceles para mejorar su relación real de intercambio, las demás potencias comerciales mundiales pueden hacer lo mismo. Y dado que la represalia compensa los efectos en la relación real de intercambio, pero magnifica la pérdida de las ganancias comerciales (dejando a todos los países —incluido Estados Unidos— en peor situación), puede ser un elemento disuasorio eficaz.

Miran afirma que no hubo represalias cuando Trump impuso sus aranceles, lo que él interpreta como un ataque contra los economistas que sostenían que el arancel óptimo fracasaría. Si bien es cierto que la respuesta europea fue tibia, China sí tomó represalias contra los aranceles del “Día de la Liberación”. El Ministerio de Comercio chino, comprometiéndose a igualar cualquier aumento arancelario futuro por parte de Estados Unidos, declaró: “China luchará hasta el final si Estados Unidos se empeña en seguir por el camino equivocado”. Finalmente, Estados Unidos y China redujeron sus aranceles.

Irónicamente, la disposición de Miran a decir abiertamente lo que muchos piensan prácticamente garantiza que otros, incluida la UE, tomarán represalias si Estados Unidos persiste en su lógica de aranceles óptimos. Una cosa es alegar que se aumentan los aranceles por motivos de seguridad nacional o para impulsar la industria nacional. Estos son objetivos plausibles de política interna, aunque se pueda discrepar sobre la utilidad de los aranceles a las importaciones para lograrlos. Pero otra muy distinta es afirmar, como hace Miran, que el objetivo es exprimir los beneficios monopolísticos de los países extranjeros manipulando sus términos de intercambio. Cuando esto se presenta tan claramente como el objetivo, los demás responderán en consecuencia.

Hace un año, yo era de los que se oponían a las represalias, porque creía que Trump era inmune al daño que los aranceles elevados (tanto nacionales como internacionales) causarían a la economía estadounidense. La lógica de las represalias solo funciona si los líderes políticos comprenden las consecuencias económicas de los aranceles elevados y se preocupan por los beneficios del comercio. La paradoja es que, al sustituir la ilógica de Trump por una lógica económica que ahora justifica plenamente las represalias de otros países, el argumento de Miran se debilita a sí mismo.

Una política comercial basada en el argumento del arancel óptimo equivale a una demostración descarada de poder económico diseñada para perjudicar a otros, incluidos aliados de larga data en Europa y Asia Oriental. Este enfoque proporciona, en el mejor de los casos, beneficios a corto plazo a expensas del poder blando y el liderazgo global. Además, es económicamente contraproducente e inevitablemente tendrá consecuencias negativas.

El autor

Dani Rodrik, profesor de Economía Política Internacional en la Escuela Kennedy de Harvard, expresidente de la Asociación Económica Internacional y autor de Shared Prosperity in a Fractured World: A New Economics for the Middle Class, the Global Poor, and Our Climate (Princeton University Press, 2025).

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