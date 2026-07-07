Veracruz inicia obras del Puente del Sotavento y ampliación del WTC

El Gobierno de Veracruz iniciará el 15 de julio la construcción del Puente del Sotavento y en agosto la ampliación del World Trade Center (WTC), proyectos que implican una inversión conjunta de 2,150 millones de pesos y cuya conclusión está prevista para finales de 2027.

La gobernadora Rocío Nahle García informó que, tras revisar con representantes de Grupo ICA los programas de ejecución, ambas obras tendrán seguimiento semanal para supervisar el cumplimiento de los plazos previstos.

Detalló que el Puente del Sotavento requerirá una inversión de 1,200 millones de pesos y tendrá un plazo de ejecución de 18 meses.

Tendrá cuatro carriles y conectará Boca del Río con Alvarado, desde la zona de Foro Boca hasta la isla, con continuidad mediante un bulevar de aproximadamente un kilómetro hacia la Riviera Veracruzana.

La mandataria explicó que el proyecto busca atender el crecimiento urbano y vehicular de la zona conurbada al ofrecer una ruta alterna al puente existente. Adelantó que se prevé una segunda etapa con la construcción de un distribuidor vial hacia la avenida Miguel Alemán para agilizar la circulación.

En tanto, la ampliación del WTC tendrá una inversión de 950 millones de pesos y se ejecutará en un plazo de 15 meses.

Nahle García señaló que ambas iniciativas contemplan la contratación de mano de obra y proveeduría local para que la inversión pública genere beneficios directos en la economía estatal.