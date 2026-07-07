Amazon busca recaudar 25,000 millones de dólares mediante una venta de bonos

Amazon.com pretende recaudar al menos 25,000 millones de dólares mediante la emisión de bonos, informó Bloomberg News el martes, en el último esfuerzo de la empresa por financiar sus cuantiosas inversiones en inteligencia artificial.

Las empresas tecnológicas han estado recurriendo a los mercados de deuda y lanzando ventas de acciones para financiar la expansión de su infraestructura de inteligencia artificial.

Se espera que las grandes tecnológicas, entre ellas Amazon, Alphabet, Microsoft y Meta, gasten más de 700,000 millones de dólares en inteligencia artificial este año.

El volumen de la emisión de Amazon podría aumentar en función de la demanda de los inversionistas, según Bloomberg, que cita a personas familiarizadas con el asunto. Un documento regulatorio presentado por el gigante tecnológico a primera hora de este martes revelaba que ha solicitado una emisión de ocho tramos de bonos a tasa variable y fija.

Recurrir a emisiones de deuda y acciones para obtener capital supone un cambio para los gigantes de Silicon Valley, que normalmente han dependido de sus reservas de efectivo para financiar sus inversiones. Las recientes emisiones de deuda han despertado un gran interés entre los inversionistas.

Alphabet, la empresa matriz de Google, anunció el mes pasado que recaudaría 85,000 millones de dólares en una venta de acciones ampliada.

Meta, la empresa matriz de Facebook, vendió a principios de este año bonos con calificación de inversión por valor de 25,000 millones de dólares, tras una venta de bonos de 30,000 millones de dólares en octubre, que fue la mayor de la historia de la empresa.

Amazon indicó en su comunicado a la Bolsa que Barclays, Goldman Sachs, J.P. Morgan y Morgan Stanley son los gestores conjuntos de la emisión. En marzo, la empresa se había fijado como objetivo recaudar 37,000 millones de dólares en una emisión de bonos de 11 tramos que registró una fuerte sobresuscripción.

Barclays, Goldman Sachs Group, JPMorgan Chase y Morgan Stanley están gestionando la emisión. Los fondos obtenidos se destinarían a fines corporativos que incluyen pago de deuda, adquisiciones y gastos de capital.

Las acciones de Amazon cayeron 0.74% en la jornada del martes en el mercado estadounidense Nasdaq.