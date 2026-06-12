Sólo 19% de las empresas prioriza habilidades sobre títulos en el reclutamiento

El reclutamiento basado en habilidades, aunque sigue ganando terreno, aún está lejos de ser una práctica generalizada en México. De acuerdo con el estudio Tendencias de talento 2026 de Michael Page, sólo el 19% de las empresas prioriza las competencias por encima de la educación o la carrera profesional al buscar talento.

Entre las empresas que tienen un mayor foco en habilidades que en credenciales académicas, casi ocho de cada 10 reportan beneficios, entre los más destacados se encuentran: una mejor identificación de capacidades, y una mayor alineación con las competencias que el negocio necesita y probablemente demandará en un futuro.

¿Qué hay del resto de las compañías? Un 69% afirma que otorga el mismo peso en el reclutamiento a las habilidades que a los títulos y carreras profesionales.

El peso que están ganando las competencias en la selección de personal no es una tendencia que haya surgido de la noche a la mañana. El informe de Michael Page evidencia que para el 43% de las empresas en México el desafío principal es la baja disponibilidad de habilidades alineadas a las necesidades de mercado.

“Muchas organizaciones están recurriendo a modelos de contratación basados en habilidades, que parten de la premisa de que el mejor candidato no siempre será quien tenga el título o la trayectoria más relevante, sino quien demuestre las capacidades necesarias para generar impacto”, destaca la firma global de reclutamiento.

Pero este no es el único factor que está impulsando cada vez más un reclutamiento basado en habilidades. La transformación de los roles con la inteligencia artificial (IA) y el uso de esta tecnología en la búsqueda de empleo, son otros dos elementos que presionan a las empresas a migrar a estos esquemas.

El 69% de las personas en búsqueda de empleo ya usa la IA mejorar el lenguaje de sus postulaciones, adaptar sus CV o resumir habilidades de forma más clara.

Si bien la herramienta ha contribuido a mejorar las postulaciones, está poniendo en aprietos la selección de talento por la homogeneidad de los CV’s mejorados con inteligencia artificial. El 53% de los reclutadores reconoce que no está seguro de poder identificar si un currículum está generado o editado con IA.

Este fenómeno también está influyendo en que la selección de personal transite cada vez más a enfoques en competencias para evitar que los procesos prioricen coincidencias y no capacidades.

“En este contexto, la evidencia es clave. Tareas breves, ejercicios de priorización y escenarios prácticos permiten ver cómo el talento piensa, se comunica y toma decisiones, habilidades que la IA no puede replicar con autenticidad. A medida que la IA eleva el estándar de las presentaciones, depender demasiado del CV puede dejar afuera perfiles con potencial real. Hoy el desafío ya no es encontrar ‘el CV ideal’, sino descubrir al profesional detrás del CV”, subraya Michael Page en su estudio.

¿Qué habilidades demandan las empresas?

Aunque la escasez de competencias es una de las preocupaciones de las empresas, la alta demanda no parece centrarse por completo en calificaciones técnicas, hay un peso importante en las habilidades humanas, esto también se debe a que son los atributos que la inteligencia artificial no puede replicar tan fácil.

De acuerdo con el informe, las habilidades más demandas por las empresas en México son:

Adaptabilidad , por la evolución rápida de roles y la necesidad de adaptarse a los cambios.

Expertise técnico relevante para la industria , por el interés en que los nuevos aporten valor desde el primer día y se adapten fácilmente a funciones especializadas.

Pensamiento analítico, por la relevancia de la capacidad de interpretar datos, evaluar escenarios y tomar decisiones informadas.

“En conjunto, estas habilidades muestran si un talento puede generar impacto tanto en un entorno de trabajo dinámico como en funciones que requieren precisión técnica y criterio humano. Son capacidades que la IA no puede reemplazar y que se vuelven esenciales para sostener el desempeño a medida que los roles cambian”, señala Michael Page en el estudio.