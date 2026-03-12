Great Stay, la nueva tendencia laboral en México que dificulta la atracción de talento

El Great Stay o la Gran Permanencia es un fenómeno que está creciendo en el mercado laboral de México y empujando las tasas de rotación laboral a la baja. Como su nombre lo indica, es la decisión de las personas de permanecer en sus empresas, motivadas por la incertidumbre económica.

Esta es una de las tendencias del mercado laboral que identifica el Adecco Group México en su estudio Horizonte de Talento 2026-2030. De acuerdo con la investigación, el Great Stay se refleja en una mayor cautela de los empleados para cambiar de trabajo; es decir, el entorno de incertidumbre lleva a las personas a priorizar la estabilidad por encima de nuevas oportunidades.

Si bien el fenómeno tiene un efecto positivo en las tasas de rotación laboral, Alberto del Castillo Román, líder de Soluciones de Reclutamiento de Adecco México, subrayó que la tendencia representa un reto en la atracción de talento.

“Lo que veremos es que el candidato ya no va a aceptar propuestas que no sean verdaderamente atractivas o que le garanticen estabilidad a un mediano o largo plazo. Tendremos candidatos que van a tener engagement con las empresas que tienen solidez, estrategia para afrontar entornos volátiles y que no se está cruzado de brazos esperando a que el destino los alcance”, afirmó en conferencia de prensa.

En atracción de talento, el crecimiento de la gran permanencia implica un mayor dominio de candidatos pasivos, indica el informe de la firma global de capital humano. “Con menos buscadores activos de empleo, los reclutadores ya no pueden depender de las solicitudes entrantes (inbound)”, advierte la investigación.

Para Alberto del Castillo, una de las tendencias que más se acelerarán con este fenómeno será el marketing en reclutamiento, las empresas tendrán que ser más estratégicas y ampliar los canales de búsqueda para convencer a candidatos pasivos, el perfil dominante en un contexto de mayor cautela para cambiar de empleo.

“En este entorno de incertidumbre, voy a preferir la certeza a ponerme en riesgo en esta volatilidad. A las organizaciones las presiona porque por un lado, ya no tendrán tan fácil el reclutamiento, el costo de contratación se incrementará entre un 20 y 30% de aquí al 2030 porque no será tan sencillo convencer y se tendrá que fortalecer la oferta de valor”, puntualizó el especialista en atracción de talento.

Pero el Great Stay no sólo puede tener efectos en la búsqueda de nuevos perfiles, en el caso de las personas que deciden permanecer en un empleo por la incertidumbre, pero que no les satisface o les afecta mentalmente, pueden experimentar más estrés o estancamiento en la carrera, advirtió.

Por otra parte, la gran permanencia, motivada por una mayor cautela y no por niveles de satisfacción, también implica que las organizaciones fortalezcan sus estrategias de bienestar.

Del Great Stay a la Informalidad, el competidor en la sombra

El Great Stay es sólo uno de los retos que enfrentan las empresas en México, a esta agenda se suman las disrupciones de la inteligencia artificial en el reclutamiento, la pérdida del bono demográfico y uno de los problemas estructurales más visibles del mercado laboral del país: la informalidad. De hecho, la investigación la califica como “el competidor en la sombra”.

“El competidor más formidable para una empresa formal en México no es otra corporación multinacional o una startup local; es la economía informal”, se advierte en el informe.

Según la investigación, las personas que están en la informalidad por elección propia mencionan dos factores como los más atractivos para emplearse en la economía informal, la liquidez inmediata y la autonomía o flexibilidad en el tiempo de trabajo.

Para competir por este talento, apuntó Alberto del Castillo, las empresas formales tienen que ser más flexibles en sus esquemas de pago, con soluciones como el salario on-demand, la flexibilidad de horarios y destacar los beneficios de la formalidad: la seguridad social, los fondos de ahorro, las prestaciones superiores a la Ley, entre otros elementos.

“Si hoy tengo una emergencia, tengo que atender una emergencia o acudir a una junta en la escuela de mis hijos, en la informalidad hay flexibilidad para hacerlo, y en el sector formal es ‘no, tienes que venir acá’, ‘si no llegas, te descontamos el día’, ‘aquí no hay permisos’, y además en una semana tienes el turno matutino y la siguiente el turno nocturno, o tu día de descanso cambia cada ocho días, y ¿cómo planificas tu vida?”, cuestionó el líder de Soluciones de Reclutamiento de Adecco México.

Estas son algunas tendencias que definirán la agenda de atracción de talento para el 2030, y eso demandará innovación en las estrategias de reclutamiento y en las ofertas de compensación y beneficios.

“La batalla por el talento en México entre 2026 y 2030 no será ganada por las empresas con los logotipos más grandes, sino por aquellas con las estrategias más ágiles y centradas en el ser humano. En un mercado definido por la escasez de juventud y el atractivo de la informalidad, el sector formal debe reinventar su propuesta de valor”, concluye el informe.