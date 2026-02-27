Escasez de talento en México: 67% de las empresas reporta dificultades para cubrir vacantes en 2026

La escasez de talento en México se mantiene como un fenómeno preocupante. Aunque con una ligera mejora con respecto al año pasado, el 67% de las empresas del país reporta dificultades para cubrir vacantes en 2026, de acuerdo con ManpowerGroup.

La escasez de talento en México continúa siendo un reto estratégico para las organizaciones en 2026. Aunque se observa una ligera mejora respecto al año anterior, las dificultades para cubrir posiciones clave siguen impactando la productividad, la competitividad y los planes de crecimiento de las empresas”, indica la firma global en su informe.

Según la Encuesta de Escasez de Talento 2026, el dato actual representa una ligera mejora de 3 puntos porcentuales con respecto al nivel observado en 2025, también se trata de la cifra más baja de los últimos 4 años. Sin embargo, se mantiene como un desafío estructural para las compañías.

“La cifra representa una disminución de 3 puntos porcentuales respecto al año anterior, lo que sugiere una ligera mejora, aunque el reto permanece estructural. Esta tendencia confirma que el mercado laboral no enfrenta únicamente un problema de disponibilidad de personas, sino un desajuste entre las habilidades requeridas y las existentes”, señala.

Las industrias más afectadas por este fenómeno, además de superar el promedio, se encuentran entre los sectores económicos estratégicos del país:

Automotriz (81%) Finanzas y seguros (77%) Manufactura (71%)

En los últimos tres años la industria automotriz ha experimentado un crecimiento abrupto en su dificultas para cubrir puestos de trabajo. En el 2023, era el 66% de las empresas del sector que reportaba problemas para llenar posiciones; es decir, 15 puntos porcentuales menos del nivel actual.

“Estos sectores reflejan la evolución del mercado: ya no solo se trata de cubrir posiciones técnicas, sino de incorporar talento capaz de adaptarse a nuevas exigencias regulatorias, tecnológicas y de servicio”, apunta ManpowerGroup.

La escasez de perfiles se concentra principalmente en las siguientes posiciones:

Desarrollo de modelos de IA y aplicación

Operaciones y logística

Atención al cliente

Administrativas o de soporte

ESG

Un dato importante es que la mayoría de las habilidades que escasean en el mercado laboral no son técnicas, sino humanas: profesionalismo y ética laboral, comunicación, colaboración y trabajo en equipo, adaptabilidad y deseo de aprender, pensamiento crítico y resolución de problemas, liderazgo e influencia, son las competencias que más demandan las compañías en México y las que más carece el talento.

Escasez de talento: ¿Qué están haciendo las empresas?

Para sortear el fenómeno las empresas han tomado medidas, principalmente vinculadas con flexibilidad y apertura en la búsqueda de perfiles, probablemente esto haya contribuido a la ligera baja en el porcentaje de organizaciones que reporta el problema.

La flexibilidad de horarios y de ubicaciones, ambas con el 21% de las empresas adoptándolas, son las medidas que más han implementado las empresas para mejorar la incorporación de nuevos perfiles.

A estas acciones le siguen el reentrenamiento de la fuerza laboral actual (19%), ampliar las bolsas de trabajo (18%), expandir las opciones de talento temporal (16%) y la adopción de inteligencia artificial y automatización (16%).

“En este contexto, las organizaciones que adopten una estrategia integral —combinando desarrollo interno, flexibilidad, tecnología y soluciones especializadas de talento— estarán mejor posicionadas para competir en 2026. La pregunta ya no es si existe escasez de talento. La verdadera pregunta es: ¿qué tan preparada está tu organización para adaptarse a este nuevo entorno laboral?”, advierte ManpowerGroup.