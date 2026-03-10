La guerra vs. Irán, otro freno a los planes económicos del Gobierno

Los planes del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum para que en 2026 mejore el desempeño de la economía mexicana —con más inversión pública y privada como palancas centrales— podrían haber encontrado ya un primer y significativo contratiempo externo: el conflicto bélico entre Estados Unidos e Israel con Irán, que estalló el 28 de febrero pasado y que desde entonces no ha hecho más que escalar.

El impacto más inmediato del conflicto es el choque de oferta que ha provocado en el mercado petrolero global. El Estrecho de Ormuz, por donde transita el 20% del suministro mundial de petróleo, se encuentra prácticamente cerrado al tráfico de buque-tanques. Como resultado, alrededor de nueve millones de barriles diarios de crudo están fuera del mercado, ya sea por instalaciones atacadas o por productores que han tomado medidas de precaución. Aunque solo por unas horas, el precio del petróleo superó ya los 100 dólares por barril esta semana, un nivel que no se había visto desde la invasión rusa a Ucrania en 2022.

Para nuestro país, este escenario tiene una arista particularmente incómoda: somos un comprador neto de gasolina en el exterior. En 2025, Estados Unidos nos exportó un promedio de 486,000 barriles diarios de gasolina, lo que convirtió a México en el destino número uno de las exportaciones estadounidenses de gasolina, absorbiendo el 54% de su total. Un encarecimiento sostenido de la gasolina en los mercados internacionales se traduce, de manera directa, en un mayor costo de las importaciones que México realiza para satisfacer su demanda interna.

Y es que al gobierno de la presidenta Sheinbaum le incomoda en extremo la posibilidad de trasladar incrementos importantes en el precio de la gasolina a los consumidores mexicanos. La gasolina es una variable ancla de la narrativa oficial desde el gobierno anterior: el precio doméstico del combustible se ha utilizado como señal de que el gobierno se preocupa por el bolsillo de la gente, pero, sobre todo, que recuperó la “soberanía energética”. Para amortiguar el impacto de los precios internacionales, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público acostumbra a recurrir a estímulos fiscales contra el IEPS a las gasolinas, para que el precio en las gasolineras mexicanas sea inferior al del mercado internacional. En un contexto de elevados precios internacionales, el costo fiscal no es menor.

Esto pone en una posición comprometida a las finanzas públicas del gobierno federal, que este año buscan una mejoría sustantiva. Y es que los dos años previos estuvieron marcados por un desbalance presupuestario importante. Para colmo, tal como señalé la semana pasada, el arranque de 2026 en materia de gasto en inversión fue decepcionante, pues significó una caída de 30.3% respecto a enero de 2025, que a su vez ya había sido un mal año en este rubro, con una baja anual de 28.4 por ciento. Con un escenario de presión sobre los precios de los combustibles, el margen de maniobra para corregir esa trayectoria se estrecha.

Pero el impacto del conflicto en Medio Oriente no se limita a la gasolina y las finanzas públicas. La mayor incertidumbre global que genera una guerra de esta magnitud —con el petróleo superando los 100 dólares y los mercados financieros en vilo— probablemente lleve a muchos bancos centrales a pausar o moderar sus ciclos de reducción de tasas de interés, lo que combinado con un escenario volátil, afectará los planes de empresas y fondos de inversión, que lógicamente decidirán poner en pausa o aplazar sus planes de inversión previstos para este año.

Aunque es muy temprano para señalar efectos de la guerra, es un hecho que diversas variables centrales para la planeación económica y financiera se están desviando de los rangos que se habían previsto para este año. Por ejemplo, es probable que la tasa de inflación también sea mayor a lo estimado a principios de año, tanto en EUA y Europa, como en México.

En síntesis, el gobierno de la presidenta Sheinbaum enfrenta ahora un entorno externo que complica varios de sus frentes simultáneamente: la meta de inversión, la disciplina de las finanzas públicas y la dinámica del crecimiento. El conflicto en Medio Oriente no es el único factor adverso que enfrenta la economía mexicana en 2026, pero sí uno de los más nuevos y de consecuencias aún incalculables. ¿Tiene el gobierno un plan B?