Acción Nacional acusa a Morena de acotar representación legislativa migrante

De cara al análisis de la reforma electoral en la Cámara de Diputados, el PAN acusó que Morena busca acotar la representación legislativa migrante, al eliminar esta figura del Senado, donde se eligen cónsules, embajadores y se realiza el proceso del T-MEC.

La bancada sostuvo que tras una revisión exhaustiva y consultas a comunidades de mexicanos en el exterior, observó que la iniciativa de reforma electoral deja “barra libre” a la designación de diplomáticos como cuotas de partido desde la oficina de Claudia Sheinbaum.

“Se dice que habrá cinco diputaciones federales migrantes, pero no se dice el cómo se van a votar por ellas ni cómo se van a asignar. Hoy solamente la Ciudad de México tiene la figura que es selecta directamente por el voto de mexicanos”, explicó Federico Döring Casar, diputado federal y vocero del PAN.

Agregó que en la propuesta de reforma no viene un modelo en el cual se pueda elegir desde el extranjero. “Morena y el Gobierno siempre han tratado a nuestros connacionales como remesas, no los miran como seres humanos y con derechos”, añadió.

Por su parte, Raúl Torres Guerrero, legislador migrante del PAN, acusó que esto es grave, “es decir, ya que en la Cámara Alta es donde se eligen a los cónsules, a los embajadores, donde se firman los tratados hoy por ejemplo el Tratado de Libre Comercio debería tener una voz en el Senado”.

Añadió que no se está hablando de esto y hoy, la reforma electoral, como siempre, en Morena, “nos hace ver que los mexicanos para la Cuarta Transformación, somos de segunda clase o simplemente somos para el discurso”.

Raúl Torres indicó que “nos ven como el pobrecito migrante, nos dan trato de niños y no nos empoderan como lo merecemos”.

Döring y Torre Guerrero precisaron que en 2021, llegaron 11 diputados federales migrantes, para 2024 hay seis diputados migrantes y con esa reforma se busca que solamente lleguen cinco, y ni siquiera explica las reglas de cómo hacerlo”.

“Sin darle la importancia al servicio exterior mexicano, ni siquiera una credencialización de mexicanos en el exterior donde tengan los recursos así no Claudia Sheinbaum así no se atiende a los mexicanos que somos héroes y heroínas porque con estas remesas. mantenemos el 3 por ciento del PIB”, añadieron.