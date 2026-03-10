¿No tienen para pagar?

Ya lo escuché de banqueros y de desarrolladores: los bancos están parando créditos.

Al parecer hay un creciente número de personas que perdieron su trabajo o enfrentan esa silenciosa inflación de los precios que, despacito, va al alza.

Lo que tenemos es un nudo y a los directivos financieros les tiembla la mano en estos días para soltar préstamos para casas. Tanto para construirlas como para quien quiere su ‘depa’.

¿Ustedes están batallando para pagar?

Ya sabemos que esta economía mexicana crece al ritmo de la erosión y crear empleos formales se ha convertido en una hazaña.

Los líderes de las instituciones financieras van a reunirse la próxima semana en Cancún, en su Convención Bancaria.

Algo que les ocupa tiene que ver con las hipotecas. Sube rápidamente el monto de los créditos que se quedan sin pago. Seamos francos: las cifras oficiales suelen minimizar el asunto.

Hasta ahora lo que indican es que, hasta septiembre, la cartera vencida había subido al 3.1 por ciento “para todo el sistema”, desde el 2.5 por ciento de hace dos años. ¿Qué significa eso? Un promedio.

Saquen la calculadora. Ese número puede esconder casos de algunos bancos que, según me reportan ciertas fuentes, han llegado al 5 por ciento de impago sin hacer ruido.

Esto puede servir para entender el lío: si has prestado 100 pesos y no te pagan el 5 por ciento del total, al menos debes cobrar esa tasa anual a los que sí te pagan, incluso un poco más. De esa manera puedes recuperar la pérdida.

Si además debes pagar al Banco de México una tasa del 7 por ciento por el dinero que prestaste para casas, es cuestión de hacer sumas.

Más te vale estar cobrando tasas por encima del 10 por ciento, solo “para salir tablas”. ¿El problema? Que en México hay competencia entre los bancos por captar cuentahabientes y prestar en esos niveles puede dejarte sin clientes.

¿La banca mexicana está en crisis por esta razón? Ni de broma. Todavía el año pasado varios bancos presumieron utilidades récord. El problema no es para ellos, sino para sus clientes.

Nadie quiere ser la directora o el director que empiece a aguar la fiesta del consejo de administración del grupo financiero, al reportar números rojos de su área.

Una cosa es decir que no llegaron a la meta de colocación y otra, más difícil, es reportar que están perdiendo dinero.

Pero hay algo que no pueden ocultar: el saldo en dinero de la cartera vencida de créditos a vivienda media y residencial creció 17 por ciento hasta enero respecto a 2025 y superó los 44,000 millones de pesos, según el Banco de México.

Lo que hacen en este momento los banqueros es ponerse quisquillosos con los trámites de nuevos créditos, en espera de que sus clientes actuales vuelvan a pagar a tiempo y se pongan al corriente, para apagar el fuego.

Pero revisen este otro dato que sí provocó que varios alzaran las cejas:

Los créditos al consumo, que incluyen los de tarjetas y los préstamos de nómina que llevan al menos 90 días sin pagarse, sumaron 58,380 millones de pesos en enero de este año, el nivel más alto desde que tiene registro el Banco de México (BdeM).

Aquí he defendido una política de crecimiento económico de largo plazo que propone el gobierno mediante la apuesta por la innovación y la disrupción tecnológica. Sin duda, es un acierto capitalizar el Fondo de Fondos de Nafin con 4,000 millones de pesos para invertir en empresas innovadoras.

Pero no podemos ignorar el corto plazo. A este país le urge activarse y, si la locomotora de Estados Unidos se ha frenado y con ésta ha frenado el mundo con aranceles e incertidumbre, más vale aceitar todos los motores que pueda activar el Plan México presumido por las autoridades.

Me avisan que este 18 de marzo viene un anuncio grande de inversiones en materia energética. Ojalá.

Si son petroleras, mucho podrán hacer por la anémica región del Golfo, en donde estados como Tabasco y Campeche avanzan hacia la miseria con caídas económicas lamentables.