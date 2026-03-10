Detienen al Chihuas; está vinculado con ataque a Cavazos

La Fiscalía General de la República (FGR) informó la detención de Hilario “N”, alias el Chihuas, señalado como posible autor material del asesinato del exgobernador de Colima, Silverio Cavazos Ceballos, crimen ocurrido en noviembre de 2010.

Durante un mensaje a medios, el fiscal especial en Investigación de Asuntos Relevantes de la FGR, Ulises Lara López, detalló que el detenido fue presentado ante un juez de control tras un operativo realizado en coordinación con la Agencia de Investigación Criminal y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

“Presentamos ante un juez de control a Hilario ‘N’, alias ‘El Chihuas’, quien posiblemente participó como autor material del homicidio de Silverio Cavazos Ceballos, exgobernador de Colima”, informó el funcionario.

Según la Fiscalía, la captura fue resultado de diversas técnicas de investigación relacionadas con una organización criminal de la que el detenido presuntamente formaba parte como pieza clave. Con esta información, las autoridades lograron ubicar su movilidad y cumplimentar una orden de aprehensión en el municipio de Parral, Chihuahua.

La FGR señaló que el individuo cuenta con diversas órdenes de aprehensión por su probable participación en delitos como delincuencia organizada y homicidio en los estados de Jalisco, Chihuahua, Baja California y Tamaulipas.

El homicidio de Cavazos Ceballos ocurrió la mañana del 21 de noviembre de 2010, cuando el exmandatario estatal —quien gobernó Colima de 2005 a 2009— fue atacado a balazos al salir de su domicilio en un fraccionamiento de la ciudad de Colima. De acuerdo con las investigaciones, un hombre descendió de un vehículo y le disparó en repetidas ocasiones.

Tras la agresión, el exgobernador fue trasladado a una clínica privada, donde falleció mientras recibía atención médica.

Durante 2018 fue detenido otro presunto responsable, Gerardo Mendoza Chávez, vinculado con el llamado Cártel del Milenio y líder de la organización criminal Cárteles Unidos; sin embargo, fue asesinado pocos días después dentro de prisión.

En su informe, la FGR reiteró que el detenido será tratado conforme al principio de presunción de inocencia mientras se desarrolla el proceso judicial y no exista una sentencia firme.