T-MEC: México, claves para negociar

Marcelo Ebrard, el negociador del gobierno mexicano en la revisión del T-MEC, buscará ratificar el acuerdo comercial, bajo la condición de que Estados Unidos deponga los aranceles unilaterales impuestos a autos, autopartes, acero y aluminio entre otros.

Luego de una intensa consulta con 30 sectores productivos, el secretario de Economía levantó los 12 temas de preocupación y los tres conceptos básicos, a alcanzar:

1.- Reducir la dependencia de bienes intermedios de otras regiones del mundo, especialmente de Asia.

2.- Flexibilizar las reglas de origen; que sean suficientemente claras, y; 3.- Garantizar la seguridad económica de la región de América del Norte.

Relación equitativa y estable

El gobierno de México considera que debe lograrse con EU una relación que se finque sin aranceles unilaterales, sin cambios constantes y con perspectiva de largo plazo

Por ello, exigirá a EU quitar aranceles vigentes, que se revise el Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida y se establezcan reglas de origen flexibles.

Las consultas sectoriales arrojaron amplio consenso sobre la pertinencia de mantener vigente el T-MEC. Y permitieron identificar las principales preocupaciones de los sectores productivos del país.

México tiene 12 temas de preocupación sobre lo que considera violaciones o interpretaciones erróneas del Tratado, que deberán ser atendidas en el proceso de pláticas formales con Estados Unidos, que comenzarán el próximo 16 de marzo.

La propuesta mexicana

México no sólo llevará quejas o reclamos a Estados Unidos. También hará propuestas para fortalecer la resiliencia de la región de América del Norte, así como su competitividad internacional.

Pondrá sobre la mesa:

1.- La necesidad de fortalecer el principio de certidumbre del T-MEC.

Esto implica retirar los aranceles unilaterales de Estados Unidos porque dejan en desventaja a la región de América del Norte frente a los países asiáticos, “que se integran más rápido y sus reglas no cambian, se perfeccionan”.

2.- No discutir reglas básicas todo el tiempo, es una desventaja autoimpuesta (…), frente al crecimiento de las exportaciones de Indonesia, Vietnam y Malasia, hacia EU.

3.- Reducir la dependencia de bienes intermedios de otras regiones del mundo, especialmente de Asia.

4.- Garantizar la seguridad económica de la región de América del Norte.

Ebrard mencionó como ejemplo los precursores químicos para la industria farmacéutica, de los cuales México, Estados Unidos y Canadá dependen en 90% de los suministros de países asiáticos.

Si hay alguna interrupción en la cadena de suministro por razones geopolíticas u otra pandemia, Norteamérica (Estados Unidos, México y Canadá) no podrá producir medicamentos.

Hasta ahí las claves y objetivos del equipo negociador mexicano.

Sin duda, el T-MEC cuenta con el respaldo de los sectores productivos, exportadores e importadores, de Estados Unidos y México, tanto como de Canadá.

El reto será convencer al gobierno de Donald Trump de que el propósito de fortalecer a Norteamérica, precisamente implica una mayor integración regional para hacerla competitiva respecto de Asia. No será fácil, pero el contexto está ayudando a que lo comprenda el vecino país del norte. La gran pregunta no sólo es sí México será escuchado y atendido por su principal socio comercial.

La gran interrogante es si el gobierno mexicano está haciendo lo necesario para consolidar el máximo grado de seguridad en el país; la certeza jurídica que garantice las inversiones y si realmente está ofreciendo el mejor esquema de reglas del juego para atraer inversiones y empresas internacionales en México. Y sobre todo, si el sector energético nacional tiene la capacidad para atraerlos y retenerlos.

Tal vez será más importante lo que haga México internamente que lo que su principal socio comercial acceda a realizar. Veremos.

Navegando las finanzas públicas

México Evalúa, el centro de pensamiento (think tank) independiente, apartidista y sin fines de lucro, encabezado por Mariana Campos difundió un análisis objetivo y revelador sobre las finanzas públicas de México, intitulado Navegando las Finanzas Públicas. El diagnóstico es contundente: México avanzó en disciplina fiscal durante 2025, sin embargo, el ajuste se logró a costa de la inversión pública, lo que podría tener implicaciones para el crecimiento económico en los próximos años.

El propósito de reducir el déficit fiscal de 5.8% del Producto Interno Bruto (PIB) a 3.9%, con el propósito de encauzar la deuda pública hacia una trayectoria más estable, se logró pero sólo a la mitad del objetivo propuesto.

En 2025 quedó en evidencia una fragilidad estructural persistente en las finanzas públicas, que se agrava ante el bajo crecimiento económico y la caída de los ingresos petroleros. Destaca que la inversión física del sector público fue la principal variable de ajuste, al registrar su nivel más bajo desde 2008. En un próximo texto desarrollaré más sobre este interesante análisis de México Evalúa.