Registro de patrones hiló 31 meses a la baja en febrero

Durante febrero del 2026 el número de patrones registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se contrajo 2.5% de forma interanual a un millón 21,996.

Esto significó también una variación mensual negativa de 1,442 registros, lo que equivale a un decrecimiento de -0.1 por ciento. De forma anual, durante el segundo mes del 2026 se acumularon 31 meses consecutivos de caídas en el número de patrones inscritos.

La tendencia de reducción en el número de registros patronales coincide, en general, con la ralentización en la generación de empleo formal, si bien en febrero se observó un repunte en este último indicador.

De acuerdo con el IMSS, la reducción en el cómputo de patrones “se explica principalmente por la implementación de medidas de seguridad en la apertura de registros patronales de personas físicas”.

Esto quiere decir que el IMSS implementa medidas de fiscalización que derivan en la identificación de registros patronales irregulares, sobre todo asociados a personas físicas.

La reducción de registros patronales no se asocia, en todos los casos, con la destrucción de puestos de trabajo, pero el año pasado coincidió con un descenso en la creación de empleos.

Sin considerar la formalización del empleo en plataformas –que representa un impacto de una sola vez en los registros de empleo– durante el 2025 se crearon apenas 72,176 empleos, cifra que es 66.3% inferior a la del 2024.

Se trató, además, del registro más débil desde el 2009, cuando se perdieron más de 171,000 empleos –sin contar el 2020, que fue atípico por la pandemia de Covd-19.

Cabe destacar que en el último lustro la creación de empleo formal se ha encarecido debido diversos cambios legales y a la recuperación gradual del salario mínimo.

Entre ellos figura la prohibición de la subcontratación laboral para actividades nucleares de las empresas, el aumento en el piso vacacional de seis a 12 días o el aumento paulatino en las aportaciones patronales en la cuenta para el retiro de las personas trabajadoras.

A partir del 2027, los patrones también enfrentarán la reducción de la jornada laboral, que se reducirá en dos horas anualmente hasta el 2030, para llegar a 40 horas semanales.