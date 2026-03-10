Petróleo, dólar e inflación: la tormenta perfecta

“Los precios del petróleo a corto plazo caerán rápidamente cuando termine la destrucción de la amenaza nuclear iraní. Solo los tontos pensarían diferente.” Así lo escribió Donald Trump el domingo en Truth Social, mientras el barril de Brent rozaba los 102 dólares y el WTI los 101—sus niveles más altos desde la invasión rusa de Ucrania— y el tráfico de petroleros por el Estrecho de Ormuz estaba virtualmente detenido.

La inflación general de México cerró febrero en 4.02% anual. El limón subió 25.97%, el jitomate 22.51% y la papa 20.86%. La inflación subyacente llegó a 4.50%; los restaurantes y fondas donde come la clase trabajadora se encarecieron 7.22% anual; las colegiaturas, 6.04%. La Canasta de Consumo Mínimo del Inegi subió 3.84% anual.

Esos datos describen lo que ya pasó. Los que siguen son los que deben preocuparnos.

Ayer, en la Mañanera desde el Hospital Oncológico para la Mujer de la CDMX, la presidenta Claudia Sheinbaum fue categórica: "Si aumenta el precio de la gasolina, hay un mecanismo a través de la disminución del IEPS para que no aumente la gasolina en nuestro país." Añadió que, al terminar la conferencia, se reuniría con el secretario de Hacienda para analizar el tema. Así es el mecanismo al que se refirió: cuando el precio del petróleo sube, el gobierno puede reducir o eliminar ese impuesto —normalmente 6.70 pesos por litro de gasolina regular— para que el alza internacional no llegue a la bomba de la gasolinera; el erario absorbe la diferencia. El problema es que Hacienda no otorgó ese estímulo durante la semana del 7 al 13 de marzo y, por ello, el impuesto se cobra completo. El petróleo caro encarece el diésel y la gasolina, el transporte de carga y todo lo que se mueve en camión, que en México es prácticamente todo. Los fertilizantes, cuya producción depende del gas natural, subieron un 25 % la semana pasada en los mercados globales. Arabia Saudita, Qatar e Irán producen tres de cada 10 toneladas de urea y ese insumo escasea justo cuando los agricultores hacen sus pedidos anuales más grandes. Si el conflicto se prolonga, ese costo llegará al campo mexicano y, desde el campo, al mercado. El limón, que hoy cuesta 26 % más, podría costar todavía más en abril.

¿Cuánto tiempo puede México sostener la presión si el barril supera los 100 dólares semanas seguidas? Analistas de Kpler estiman que el crudo podría alcanzar 150 dólares a finales de marzo si el Estrecho de Ormuz no se desbloquea. Ayer, al momento de escribir esto (5:30 horas Centro) el Brent cotizaba en unos 93 dólares y el WTI en torno a 89 dólares. El peso acumuló una depreciación del 3.5% en la semana que terminó el viernes y ayer, al escribir esto, el dólar cotizaba en 17.67 pesos. Un peso más débil encarece las importaciones y añade presión a una inflación que ya superó la meta de Banxico. Algunos analistas ya hablan de un escenario de estanflación —inflación alta con crecimiento estancado—, el más difícil de manejar para cualquier banco central. El 26 de marzo, Banxico decidirá su tasa de interés; si bajarla para estimular una economía que se frena, o mantenerla para contener una inflación que puede reactivarse.

El 4.02% de febrero ya no alcanza para describir lo que pasa. El precio del limón, del WTI y del dólar retrata mejor esta tormenta perfecta.

