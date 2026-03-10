Desvaríos opositores

Liz Mariana Valdés Garza, preside la asociación de estudiantes matriculados en Harvard. Becaria Fulbright-García Robles, orgullosamente mazatleca, trabajó como jefa de la Oficina de la secretaria de relaciones exteriores antes de trasladarse a Cambridge, donde estudia la maestría en políticas públicas en la Escuela de Gobierno.

Con Roberto Andrade, también inscrito en la MPP, fue anfitriona de la Mexico Conference, el pasado fin de semana. Para la sesión de apertura contó con el cónsul, Carlos Iriarte, y un debate —por demás oportuno— sobre el futuro de la democracia, que tuvo como panelistas a la académica Denise Dresser, al ministro en retiro Alfredo Ortiz Mena y al expresidente consejero del IFE, Luis Carlos Ugalde; estos dos últimos, completan años sabáticos en esa universidad.

Allá también se refugió el exgobernador panista, Mauricio Vila, quien prefirió completar su formación académica que responder a los votantes de Yucatán.

La selecta membresía de HUMAS también escuchó al rector del Tec de Monterrey, Juan Pablo Murra, disertar sobre el futuro de la educación; al exsecretario de Salud, Salomón Chertorivski, y un trío de expertos en seguridad –Ana Villarreal, Carlos Matienzo y Alberto Capella—sobre la pertinencia de las estrategias implementadas recientemente para frenar a las bandas criminales.

Salud, Migración, Urbanismo y Federalismo. El rango de temas fue amplio y el auditorio John F. Kennedy tuvo sold out. Rodrigo Abud moderó la conferencia más atendida, ofrecida por el senador Ricardo Anaya y el líder nacional del PAN, Jorge Romero sobre el rol de la oposición en los tiempos de la nueva hegemonía morenista.

Con la mira puesta en la reforma electoral, Romero insistió sus afanes monotemáticos. “El crimen no puede decidir quién gobierna México”, reiteró tras de negar su respaldo a la iniciativa presidencial de reforma. En materia electoral –plantearon los panistas—el mayor problema es la injerencia del crimen organizado. La narcopolítica.

El rol de la oposición ya había sido analizado una semana antes por un distinguido auditorio en la Americas Society. El ponente principal fue Alex González Ormerod, autor de La derecha no existe (pero está allí), obra publicada por Siglo XXI Editores.

¿Inexistente o extraviada? La oposición ha cerrado la vía aliancista hasta nuevo aviso. El llamado del presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, para construir un frente amplio para los comicios del 2027 fue olímpicamente ignorado por Romero y Jorge Álvarez Maynez. En pos del bipartidismo, ambas formaciones disputarán erigirse en la segunda fuerza política... y marcar la pauta para el 2030.

A la deriva… ¿y en vías de extinción? ¿O en espera de una figura cohesionadora? Eduardo Verástegui ya renunciado a su carrera política. Ricardo Salinas Pliego, todo lo contrario…

Efectos secundarios

REVISIONES. Obligado por el plan nacional de energía a procurar procesos menos contaminantes, la actual directiva de Petróleos Mexicanos busca ordenar el mercado del coque —subproducto del proceso de coquización— y ha puesto la mira en ADN Energía, empresa subsidiaria de CLISA, un consorcio familiar asentado en Monterrey. Y es que en un periodo relativamente breve, la firma de los hermanos Gustavo, Gudelio y Gerardo Cavazos Marroquín ha tomado un papel preponderante. Pemex Transformación Industrial comenzó una revisión de contratos para mejorar los mecanismos de supervisión, así como la garantía de que no existen vínculos directos del personal de Pemex con este grupo empresarial.