Aviación: nuevo escenario geopolítico

El conflicto en Medio Oriente vuelve a demostrar una realidad que con frecuencia pasa desapercibida: la aviación comercial es una de las actividades más sensibles de la economía global. Cuando el espacio aéreo de una región estratégica se vuelve inseguro, el impacto no se limita a las aerolíneas o a los pasajeros; se extiende a las cadenas de suministro, al comercio internacional y a la conectividad entre continentes.

En los primeros días de la crisis actual, más de la mitad de los vuelos programados desde aeropuertos de Medio Oriente fueron cancelados. De los más de 36,000 vuelos previstos, cerca del 55.7% no pudieron operar, una cifra que refleja la magnitud de la interrupción en una región que funciona como puente natural entre Europa, Asia y África.

Los aeropuertos de Dubái, Doha o Abu Dabi, que normalmente operan como grandes hubs de tránsito global, han tenido que reducir operaciones o reorganizarlas en aeropuertos alternos. Incluso aerolíneas emblemáticas del Golfo trasladan temporalmente parte de sus vuelos a otros países para poder continuar con servicios mínimos.

La dimensión logística del problema es todavía mayor si se observa el transporte de carga. Aproximadamente el 21% del tráfico mundial de carga aérea está vinculado con Medio Oriente como origen, destino o punto de tránsito

Esta proporción revela el papel estratégico que hoy juegan dichos hubs en las cadenas de suministro globales. Cuando esas rutas se interrumpen, los efectos se trasladan inmediatamente a sectores que dependen de envíos rápidos y confiables: farmacéutico, electrónico, autopartes, comercio electrónico o productos perecederos.

Esto también evidencia cómo la geopolítica está redibujando el mapa de las rutas aéreas internacionales. Desde la invasión rusa a Ucrania, muchas aerolíneas occidentales perdieron acceso al espacio aéreo ruso, obligándolas a rediseñar sus trayectorias entre Europa y Asia. Ahora, con restricciones adicionales en el Golfo, los desvíos se vuelven más largos y costosos. En la práctica, esto significa más consumo de combustible, menor eficiencia operativa y mayores tarifas para pasajeros y mercancías.

El combustible representa entre el 25 y el 30% de los costos operativos de una aerolínea, por lo que cualquier incremento en los precios afecta directamente la rentabilidad del sector. En un contexto de tensiones prolongadas, estos factores pueden traducirse en presiones financieras para algunas compañías, especialmente aquellas cuya estrategia depende de hubs ubicados en la región afectada.

Paradójicamente, mientras algunos operadores enfrentan dificultades, otros encuentran oportunidades. Aerolíneas asiáticas y de zonas no directamente afectadas han captado parte de la demanda internacional desviada. Nuevos puntos de conexión emergen temporalmente y algunos aeropuertos secundarios adquieren mayor relevancia como centros de tránsito alternativos.

Más allá de los ajustes operativos o comerciales, la crisis actual subraya una lección más profunda. La aviación es uno de los sistemas circulatorios de la economía global. Transporta personas, pero también transporta valor, conocimiento, inversión y comercio. Cuando ese sistema se ve interrumpido, incluso por eventos localizados, el efecto dominó se extiende a escala global. En un entorno internacional cada vez más fragmentado, mantener el cielo abierto será uno de los grandes desafíos de la economía internacional.

