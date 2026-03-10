Colmenares estaría en terna final a ASF

A contrarreloj, la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) de la Cámara de Diputados, anunció que este martes tendrá lista la terna de aspirantes para dirigir el máximo órgano de fiscalización del país por los próximos ocho años; nombres que serán presentados de inmediato ante el pleno de San Lázaro para su votación.

El presidente de esta comisión, el diputado Javier Herrera Borunda (PVEM), destacó que aunque el plazo para elegir a un nuevo auditor vence el miércoles 11 de marzo, será un día antes cuando tengan a los mejor evaluados.

Es así que destacó que de 92 aspirantes que se registraron para participar en el proceso de selección, 81 pasaron a la fase de entrevistas; de éstos sólo fueron entrevistados 77, por lo que hasta las 12:00 horas de ayer 09 de marzo, las y los diputados integrantes de esta comisión debían entregar sus evaluaciones de cada aspirante.

Explicó que en caso de que sea desechada la terna final de aspirantes por el pleno de la Cámara de Diputados, la Comisión tendría que conformar una nueva, en la que ya no podría participar los de la primera propuesta.

Sin embargo, recordó que hace ocho años la terna quedó conformada en diciembre, pero no fue votada sino hasta marzo, y en ese lapso se establece a un suplente por ausencia.

Entre las personas con mayor puntaje estarían Natalia Téllez Torres Orozco, exsubprocuradora fiscal y magistrada; no obstante, se sabe que participó en la pasada elección judicial por lo que rompería con la regla de la convocatoria de la ASF.

De igual forma se indicó que dentro de la terna podría quedar Edwin Meraz Angeles, auditor superior de la Ciudad de México, además de David Colmenares Páramo, actual titular de la ASF, lo que abre una gran posibilidad de que sea reelecto por otros 8 años.