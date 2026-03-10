Contorsionista

La Profeco tuvo que salir a corregir la plana al director de su oficina en Tampico, quien erróneamente amenazó con multas de 4 millones de pesos por vender tortillas en hieleras o motocicletas. La dependencia aclaró que no tiene facultades para sancionar por motivos de sanidad o higiene, eso corresponde a otras instancias. Su labor se limita a vigilar precios, calibrar básculas y verificar la exhibición de tarifas.