Cada empleo en México genera dos en Estados Unidos: Sheinbaum

México no le quita empleos a Estados Unidos pues la integración productiva entre ambos países genera beneficios para las dos economías, señaló la presidenta Claudia Sheinbaum durante la conferencia mañanera de este viernes. Mencionó que, por cada empleo generado en el país, en Estados Unidos se crean dos más.

“Está demostrado que el que haya un trabajo en México representa dos trabajos en Estados Unidos al menos”, señaló. La mandataria explicó que cuando los productos se fabrican en México, eso no significa que en el país vecino disminuyan los empleos, pues en realidad la fabricación va y regresa entre un territorio y otro.

Reconoció que, en el marco de la renegociación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), en el gobierno de Estados Unidos hay una visión proteccionista que busca trasladar a las plantas a su territorio.

Sin embargo, considera que la forma en la que están distribuidas actualmente son un beneficio para ambos países ya que así se generan empleos en los dos lados de la frontera.

La presidenta puntualizó que la relación bilateral entre México y Estados Unidos requiere un trabajo conjunto, donde los países ganen por igual, para que ambos alcancen la prosperidad, sin que ninguno lo haga a costa del desarrollo del otro por ninguna razón, ya sea migratoria, de seguridad, económica o comercial.

“No puede ser que, en la relación bilateral de vecinos, incluso más allá de socios comerciales, pues se busque el bienestar de un país en contra del no bienestar de otro. Para que haya estabilidad en la región tiene que haber empleo por lo menos en los dos países”, mencionó.

México tiene la mejor mano de obra en la industria automotriz

Durante la conferencia, Sheinbaum destacó que México tiene la mejor mano de obra en la industria automotriz gracias a la especialización calificada que hay en torno a la producción de automóviles y aeronaves, lo cual podría dificultar la intención que tiene el presidente Donald Trump de reindustrializar su país.

“El presidente Trump tiene una visión de reindustrializar Estados Unidos. De que la manufactura que salió de Estados Unidos, principalmente a China, a otros países de Asia y también a México o a Canadá, regrese. Nosotros consideramos que difícilmente va a regresar. Desde la mano de obra porque también se pierde trabajo”, aseveró.

No obstante, respecto a la competencia que hay con otros países asiáticos como China, apostó por la colaboración, compartiendo que prefería las condiciones comerciales existentes previo a la llegada de Trump a la presidencia.

“Si estamos juntos competimos mejor... quisiéramos que se mantuvieran las condiciones comerciales previas a la llegada del presidente Trump, pero son las nuevas condiciones que tenemos y en ese marco tenemos que buscar lo mejor para México”, subrayó.

Respecto a las discusiones en torno a la renegociación del T-MEC, la titular del Ejecutivo Federal compartió que aún no podía hablar de los posibles acuerdos a los que se lleguen, pero enfatizó que el gobierno está buscando lo mejor para México.