River oficializa la llegada de Ángel Correa con traspaso récord desde Tigres 

River Plate anunció este viernes la llegada del atacante Ángel Correa, proveniente desde los Tigres, para reforzar al equipo argentino para el torneo Clausura local y la Copa Sudamericana.

Angelito Correa se sometió este viernes a los exámenes físicos en Buenos Aires y llega al Millonario en un traspaso que rondaría los 15 millones de dólares, según medios de prensa, que significaría el fichaje más caro en la historia del popular equipo gaucho.

Correa, de 31 años, es el sexto refuerzo de River en este mercado de pases, tras los uruguayos Mauro Arambarri y Giovanni González, el colombiano Rafael Santos Borré y los argentinos Lucas Beltrán y Nicolás Otamendi.

"River Plate acordó con el Club Tigres UANL la transferencia definitiva del jugador Ángel Correa. En las próximas horas, el delantero realizará la revisión médica correspondiente para poder firmar su contrato y convertirse en jugador de la institución", anunció el Millonario en redes sociales.

Integrante de la selección argentina campeona en Catar 2022, Angelito Correa es otro campeón del mundo que vestirá la casaca de River, junto con Otamendi, Gonzalo Montiel, Marcos Acuña y Germán Pezzella.

Nacido en Rosario, Correa debutó en primera división en San Lorenzo en 2012. El Ciclón lo transfirió al Atlético de Madrid, en el que jugó casi una década, con un total de 469 partidos, 88 goles y 64 asistencias.

Ganó tres títulos con Atlético de Madrid (Liga de España 2020-2021, Supercopa 2017 y Europa League 2018), dos con la selección argentina (Copa América 2021 y Mundial de Catar 2022), y dos con San Lorenzo (torneo de primera 2013 y Copa Libertadores 2014).

Correa disputó 28 encuentros con la selección albiceleste con un balance de 3 goles, Su último partido fue en un triunfo 1-0 ante Chile por las eliminatorias sudamericanas en junio de 2025.