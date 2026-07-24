Mercado laboral elimina 320,000 empleos en junio y ya presenta déficit de plazas en 2026

En junio el mercado laboral eliminó 319,633 empleos, la segunda peor cifra en lo que va del año, sólo por detrás de la baja en ocupación de enero (-705,427), según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE). Este comportamiento estuvo ligado a una contracción tanto del trabajo formal como informal, aunque más acentuada en este último renglón.

Con los resultados de junio, la población ocupada registra un déficit de -293,227 personas en medio año. Es decir, en lo que va del 2026 el acumulado de creación de empleo tiene números negativos. México necesita crear al año 1.2 millones de puestos de trabajo sólo para satisfacer el crecimiento de la fuerza laboral.

La disminución de la población ocupada estuvo acompañada de un alza del desempleo, 77,843 personas se sumaron a esta condición en un mes y la tasa de desocupación se ubicó en 2.9%, su dato más alto desde septiembre del 2025.

Por otra parte, la Población No Económicamente Activa (PNEA) reportó un crecimiento de 285,856 personas en junio con respecto a mayo. Todo el incremento se concentró en la clasificación de “no disponibles”.

Sin embargo, en el periodo enero-junio la inactividad laboral registra un alza importante, en especial en el renglón de población no disponible para trabajar se han sumado más de un millón de personas, según los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

La reducción de la ocupación en junio es el balance de una disminución de 19,707 personas en el trabajo formal y una contracción de 299,926 ocupados en la informalidad.

De esta manera, la tasa de informalidad tuvo una ligera baja 0.2 puntos porcentuales a tasa mensual y se ubicó en 55.0% de la población ocupada. Sin embargo, en medio año se observa un incremento de 0.4 puntos porcentuales.

Industria y servicios encabezan las pérdidas

El sector industrial reportó la caída más pronunciada con una reducción de 611,978 ocupados. El trabajo en manufactura tuvo la contracción más fuerte, en la comparación mensual se redujo en 482,652 empleos, mientras que en la construcción se observó una disminución de 120,877, el resto de las pérdidas fueron en la industria extractiva y de electricidad.

En el sector de servicios la población se reportó una reducción más moderada con -78,923 personas. Pero esto fue el balance entre el comportamiento negativo en subsectores como el de restaurantes (-320,303) o el comercio (-277,588) y saldos positivos en otras actividades terciarias.

El único sector económico que tuvo un balance positivo general fue el primario. Las actividades de agricultura, pesca y ganadería registraron un alza de 399,534 empleos. Con ello, no sólo se recuperaron los puestos perdidos en mayo, quedó con un acumulado positivo en lo que va del año.