Consejos financieros para jugadores y apostadores

Los juegos de azar y los casinos en línea pueden ser pasatiempos muy atractivos, pero con una planificación financiera adecuada, se vuelven aún más divertidos y placenteros. Un buen plan te ayuda a establecer límites con confianza, monitorear tus resultados y diferenciar entre los gastos diarios y los costos del juego.

En México, por ejemplo, donde la gente gana dinero, paga sus deudas y administra sus gastos de entretenimiento principalmente en pesos mexicanos, algunos hábitos cotidianos pueden hacer que cada apuesta sea más predecible y satisfactoria.

Planifica tu juego de póker antes de jugar

Este dinero debe provenir de la parte de tus fondos destinada al ocio, después de cubrir tus gastos de vivienda, transporte, alimentos, el pago de tus deudas y algunas facturas mensuales.

Este dinero forma parte de tu plan de entretenimiento para una semana o un mes de juego en Ignition Poker y puede influir en las partidas, los límites de la mesa y el tiempo de juego. Al vincular cada sesión de apuestas a tu plan, tendrás suficiente espacio mental para concentrarte en tu estrategia, decidir tu juego y disfrutarlo sin confundir el dinero del póker con tus gastos.

También puedes dividir el dinero total en varias partes. Es mejor usar todo el dinero en una sola noche. Por ejemplo, puedes jugar con diferentes cantidades en varias sesiones. Esto te dará muchas oportunidades para jugar y comprender mejor tu propio juego; además, te resultará más fácil obtener tus resultados.

Branded Content

No confundas las cuentas de juego con las cuentas del hogar

Si tus fondos para apuestas están en la misma cuenta que tus ahorros familiares, controlar tus gastos se vuelve complicado. Por lo tanto, una buena idea es tener una cuenta separada solo para juegos de casino, por ejemplo, un casino en línea.

Separar tu dinero es muy útil de muchas maneras:

Tú eres el jugador principal, así que todo lo que ganes o pierdas se quedará contigo.

Tú eres el jugador principal, así que el dinero de las apuestas se queda contigo hasta tu próxima apuesta, o el casino se lo queda después de una victoria.

No confundas las apuestas con dinero real, ya que sabes cuánto has ganado o perdido.

Tus apuestas no se contabilizan como deudas porque las cuentas son diferentes.

Si juegas en la moneda original pero solo tienes pesos, recuerda anotar el importe en pesos de tus transacciones para tener una visión más precisa de tus gastos.

Controla tus apuestas como si fueran un negocio

El jugador probablemente piensa que gastó 1000 pesos y solo ganó 300. Esto no es cierto, ya que jugó a diferentes tipos de juegos y gastó dinero a lo largo de las semanas. Para este tipo de jugador, una forma sencilla podría ser llevar un registro de gastos (por ejemplo, en una aplicación de notas o una hoja de cálculo).

Anota la fecha, el juego, la cantidad apostada (si se trata de una apuesta) y el tiempo de juego. Al final de la semana o del mes, revisa tus informes financieros y obtén información como:

¿De qué juegos obtengo más presupuesto?

¿Mis decisiones al jugar durante más tiempo están mejorando o se ven afectadas?

¿Cuánto gasté y recuperé este mes?

¿Fue la cantidad correcta?

No es necesario que lleves un registro perfecto; lo importante son los números.

Recompénsate con tus ganancias

El dinero es más gratificante cuando te aporta algo. En lugar de simplemente guardar tus ganancias como parte del saldo con el que sigues apostando, un plan personal puede ser de gran ayuda.

Una parte de las ganancias podría destinarse al ahorro, otra a un fondo para apuestas futuras y el resto a un buen almuerzo, un videojuego nuevo, etc.

Un sistema de distribución (por ejemplo, basado en porcentajes) puede ayudarte a tomar decisiones rápidamente. Por ejemplo, el 50% se destina al ahorro, el 25% al dinero para jugar y el resto, digamos, una cuarta parte, al ocio. En realidad, lo más importante no son los porcentajes exactos, sino la constancia en el método.

Revisa las cuotas de suscripción y otros gastos

Los jugadores tienen que gastar dinero en diversas cosas, como suscripciones a juegos, contenido descargable, juegos para móviles, inscripciones a torneos y cuentas de apuestas. Aunque los costes puedan parecer insignificantes, en conjunto representan una parte importante de los ingresos mensuales.

Por lo tanto, es importante controlar estos gastos con regularidad. Podrías decidir cancelar algunos servicios que rara vez usas, buscar otras maneras de obtener los beneficios de tu membresía comparando precios y tomarte un pequeño descanso si no estás seguro de si una compra realmente te hará feliz. De esta manera, tu bolsillo estará a salvo.

Convierte el dinero en una forma de jugar

Si se hace bien, administrar el dinero no solo te permitirá tener más control sobre el juego, sino que también aumentará tu disfrute. Para tu entretenimiento, podrías tener un presupuesto aparte, llevar un registro, invertir correctamente todas las ganancias del juego y revisar tus gastos periódicamente.

Sé dueño de tu dinero y mantén todas tus cifras en pesos. Asegúrate de actualizar todo cada mes para saber con la mayor claridad posible a dónde fue tu dinero.

Cuando logres controlar tus finanzas, podrás olvidarte de lo que sucedió después de cada sesión de juego y, en cambio, disfrutar del tiempo que pasas viendo tu juego favorito, la competencia o la estrategia. Estás en el lugar correcto para disfrutar de estos elementos sin preocuparte por el dinero.