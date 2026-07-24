Japón analiza regular el mercado de cartas Pokémon por fraude y lavado de dinero

Las cartas coleccionables dejaron de ser un simple pasatiempo para convertirse en activos que pueden alcanzar precios de millones de dólares. Ante este fenómeno, Japón, país donde nacieron franquicias como Pokémon y Yu-Gi-Oh!, analiza crear un marco regulatorio para un mercado que ha crecido aceleradamente y que ahora enfrenta problemas como falsificaciones, robos y presunto lavado de dinero.

El gobernante Partido Liberal Democrático (PLD) creó un grupo de trabajo encargado de estudiar la industria y presentar recomendaciones para establecer normas que permitan impulsar el sector sin frenar su crecimiento.

"Las tarjetas coleccionables ya no son simples productos de consumo", señaló el grupo parlamentario en un comunicado. Añadió que la rápida expansión del mercado y el aumento en el valor de estas piezas han generado problemas que ya no pueden ignorarse.

Un negocio que mueve miles de millones de dólares

Lo que durante décadas fue un hobby de niños y aficionados hoy representa una industria global multimillonaria. De acuerdo con estimaciones de la industria, el mercado primario de cartas coleccionables, que incluye sobres, cajas y productos nuevos, alcanzó un valor cercano a los 9,000 millones de dólares en 2025.

A ello se suma un mercado secundario de reventa que supera los 2,800 millones de dólares anuales, aunque su tamaño real podría ser mucho mayor debido a las transacciones entre particulares y plataformas no reguladas.

El crecimiento se aceleró durante la pandemia de Covid-19, cuando millones de personas retomaron aficiones de la infancia impulsadas por la nostalgia, mientras que redes sociales y creadores de contenido convirtieron las cartas más raras en objetos de inversión.

Ese auge también quedó reflejado en la producción. Según The Pokémon Company, antes de la pandemia se habían impreso poco más de 30,000 millones de cartas Pokémon desde el lanzamiento del juego en 1996. Para 2025, la cifra ya superaba los 75,000 millones de unidades.

En Japón, el mercado interno creció cerca del 90% entre 2021 y 2025, hasta alcanzar un valor aproximado de 338,000 millones de yenes (unos 2,100 millones de dólares), de acuerdo con datos citados por Bloomberg.

El dominio estadounidense preocupa a Japón

Uno de los aspectos que más inquieta a las autoridades japonesas es que, pese a que franquicias como Pokémon, Yu-Gi-Oh!, One Piece, Dragon Ball y Digimon fueron creadas en Japón, gran parte del valor comercial de sus cartas depende de empresas estadounidenses.

Actualmente, compañías como Professional Sports Authenticator (PSA), Beckett Grading Services (BGS) y Certified Guaranty Company (CGC) son las principales encargadas de autenticar y calificar las cartas de colección. Su evaluación determina gran parte del precio que una pieza puede alcanzar en el mercado internacional.

El legislador Seiji Kihara, quien encabeza el grupo de trabajo, afirmó que el objetivo es fortalecer la propiedad intelectual japonesa sin imponer regulaciones tan estrictas que terminen afectando el desarrollo de la industria.

Fraudes, falsificaciones y posible lavado de dinero

Uno de los casos más conocidos es el del creador de contenido Logan Paul, propietario de una carta Pikachu Illustrator, considerada una de las más raras del mundo. La pieza fue revendida este año por alrededor de 16.5 millones de dólares, convirtiéndose en una de las cartas Pokémon más valiosas de la historia.

El propio influencer también fue víctima de una estafa en 2022, cuando pagó 3.5 millones de dólares por una supuesta caja sellada de cartas Pokémon de primera edición que en realidad contenía cartas de G.I. Joe. Además, la empresa PSA informó que solo durante 2025 interceptó más de 200 millones de dólares en cartas falsificadas antes de que llegaran al mercado.

Las autoridades japonesas también han advertido que las cartas de alto valor pueden utilizarse para ocultar o trasladar grandes cantidades de dinero, una práctica similar a la observada con relojes de lujo, joyas o obras de arte, debido a que concentran un alto valor económico en objetos pequeños y fáciles de transportar.

¿Cómo es el mercado de cartas coleccionables en México?

En México, el mercado de juegos de cartas coleccionables también ha experimentado un crecimiento sostenido durante los últimos años. Pokémon TCG, Yu-Gi-Oh!, Magic: The Gathering, One Piece Card Game y Disney Lorcana son algunos de los títulos con mayor presencia en tiendas especializadas y torneos oficiales.

De acuerdo con The Pokémon Company International, México forma parte de los mercados estratégicos para la expansión del Juego de Cartas Coleccionables Pokémon en América Latina, donde constantemente se realizan torneos oficiales que otorgan puntos para competencias internacionales.

Asimismo, el país cuenta con una amplia red de tiendas especializadas dedicadas a la compra, venta e intercambio de cartas, mientras que plataformas de comercio electrónico y grupos de coleccionistas han impulsado un mercado secundario cada vez más activo. Sin embargo, especialistas del sector también han advertido sobre el aumento de cartas falsificadas y fraudes en ventas entre particulares, especialmente cuando se trata de piezas de alto valor.

Aunque en México no existe una regulación específica para este mercado, el crecimiento del coleccionismo refleja una tendencia global en la que estas cartas han dejado de ser únicamente artículos de entretenimiento para convertirse en activos de colección cuyo valor depende de su rareza, estado de conservación y certificación.