Sheinbaum confirma que México no enfrenta los nuevos aranceles de EU tras reunión con Greer

México mantendrá las mismas condiciones comerciales con Estados Unidos y no enfrentará nuevos aranceles tras la reciente decisión del gobierno de Donald Trump, confirmó este viernes la presidenta Claudia Sheinbaum. La mandataria destacó que, luego de reunirse con el representante Comercial de Estados Unidos (USTR), Jamieson Greer, el país conserva el trato preferencial establecido en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), aunque las negociaciones continuarán para disminuir los gravámenes que aún permanecen vigentes.

Durante su conferencia matutina desde Cuernavaca, Morelos, Sheinbaum Pardo aseguró que el nuevo esquema arancelario anunciado por Washington no modifica la situación de México.

"¿Qué le pasa a México? Se queda igual que como estaba", afirmó al explicar que los productos exportados bajo las reglas del T-MEC continúan con arancel cero, mientras que las mercancías fuera del tratado mantienen el gravamen del 10% que ya existía.

La presidenta precisó que las únicas excepciones siguen siendo sectores como el automotriz, el acero y el aluminio, además de las exportaciones que no cumplen con las disposiciones del acuerdo comercial. "En este momento quedamos iguales a como estábamos y lo que queremos es reducir los aranceles que ya tenemos", subrayó.

Reunión con el representante comercial de Estados Unidos

Sheinbaum informó que el jueves sostuvo una reunión de aproximadamente hora y media en Palacio Nacional con Jamieson Greer, representante de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), encuentro que calificó como positivo.

"Fue una muy buena reunión", señaló la mandataria al indicar que ambas partes avanzaron en distintos temas relacionados con la revisión del T-MEC y la relación económica bilateral.

Explicó que las conversaciones se desarrollan en el contexto de la nueva estrategia comercial impulsada por la administración de Donald Trump, enfocada en fortalecer la economía estadounidense mediante la imposición de aranceles a diversos países.

"Hay que decir que la revisión que se está haciendo es sobre una nueva visión que tiene el gobierno de Estados Unidos de protección de su economía y de imposición de aranceles al resto del mundo, incluido México", comentó.

México busca mejores reglas de origen

La presidenta explicó que uno de los principales temas de negociación son las reglas de origen, particularmente en la industria automotriz.

Detalló que Estados Unidos pretende incrementar el porcentaje de contenido regional requerido para que un vehículo reciba los beneficios del T-MEC. Sin embargo, México busca que ese contenido considere la producción realizada en toda la región de Norteamérica y no únicamente la fabricada en territorio estadounidense.

Actualmente, recordó, algunos productos enfrentan un arancel del 25%, aunque este se reduce al descontar la parte del contenido elaborado en Estados Unidos. La propuesta mexicana es que ese beneficio también incluya la producción realizada en México.

"Lo que nosotros estamos buscando es que esas reglas de origen, aunque aumenten a 70%, sean regionales; no sólo se descuente lo que se fabrica en Estados Unidos, sino también lo que se fabrica en México", explicó.

Sin cambios para las exportaciones mexicanas

Sheinbaum destacó que alrededor del 80% de las exportaciones mexicanas hacia Estados Unidos continúan libres de aranceles gracias al T-MEC, lo que mantiene a México en una posición preferencial frente a otros países afectados por las nuevas medidas comerciales estadounidenses.

La mandataria reiteró que el objetivo de su gobierno será conservar esa ventaja competitiva durante la revisión del tratado y, al mismo tiempo, negociar una reducción de los aranceles que todavía afectan a sectores estratégicos de la economía nacional.

Con ello, aseguró, México mantiene estabilidad en su relación comercial con su principal socio económico, mientras continúan las negociaciones bilaterales para fortalecer las condiciones de intercambio en el marco del T-MEC.