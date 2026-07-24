Más de 86 mil niñas, niños, jóvenes y adultos participaron en 275 Jornadas por La Paz en Morelos

Con la participación de más de 86 mil personas, principalmente niñas, niños y jóvenes, en Morelos se desarrollaron 275 Jornadas por la Paz, en las cuales se realizaron talleres para la prevención del acoso, se pintaron murales y se realizó el “Carnaval de Primavera”.

Además, se visitaron hogares en 16 colonias, identificaron necesidades, canalizaron a jóvenes en contexto de vulnerabilidad; se recuperaron espacios; se efectuaron ocho Ferias de Paz, para proporcionar trámites y servicios.

Lo anterior forma parte del informe de las actividades que se llevan a cabo en la entidad con el eje Atención a las Causas que Generan la Violencia, que presentó la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, durante la Conferencia del Pueblo de la Presidenta Claudia Sheinbaum.

La funcionaria federal comentó que Morelos tiene una Mesa de Paz Estatal y cinco Mesas Regionales, que sesionan todos los días, y encabeza la gobernadora Margarita González.

La Mesa Estatal ha sesionado 449 ocasiones, mientras que las Regionales, en donde se reúnen también presidentas y presidentes municipales, han tenido 2 mil 263 reuniones, alcanzando mil 40 acuerdos en materia de seguridad.

Señaló que se instalaron 10 Comités de Paz; 12 Consejos de Paz y Justicia Cívica Estatal y Municipales, que contribuyen con propuestas y acciones en materia de paz.

Para la juventud, agregó, por instrucciones de la Presidenta, se trabaja en la implementación de “Jóvenes Transformando México”, con la construcción de cinco nuevos Bachilleratos Nacionales “Margarita Maza” en el estado.

En Cuernavaca y Cuautla se construirán dos Centros Comunitarios “México Imparable”, que contarán con una multicancha techada, cancha de futbol 7, gimnasio de box, áreas de ajedrez, servicios de paramédicos y salud mental.

Recordó que, en el mes de marzo, la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) llevó a cabo el Torneo Regional de Beisbol, con sedes en Cuernavaca, Yecapixtla, Zacatepec y Jiutepec. Ese mismo mes y como preámbulo del Mundial Social se realizó el Torneo Regional de Futbol.

“En coordinación con el Instituto Mexicano de la Juventud, jóvenes de las cinco regiones del estado llevaron a cabo la Jornada Nacional de Murales y Mosaicos, donde tuvieron la oportunidad de desplegar sus habilidades artísticas y mostrarlas a los integrantes de sus colonias, con un ánimo de convivencia y construcción comunitaria”, dijo.

La secretaria Rodríguez resaltó que en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, la Iglesia Católica, los gobiernos estatal y municipal se realizó, en 10 municipios, “Sí al Desarme, Sí a la Paz”.

Como resultado de esta colaboración, del 1 de octubre de 2024 al 30 de junio de 2026, la población intercambió, de forma anónima y voluntaria, 172 armas de fuego por dinero en efectivo.