Dos pequeñas empresas presentan demanda contra los nuevos aranceles de Trump por trabajo forzoso

⁠Dos pequeñas empresas estadounidenses impugnaron este viernes la última ronda ⁠de aranceles del presidente ⁠Donald Trump sobre productos procedentes de 60 socios comerciales, alegando que la nueva política, al igual que la mayoría de los gravámenes anteriores, excedía la autoridad del mandatario para gravar las importaciones.

La demanda, presentada ante la Corte de Comercio de Estados Unidos en Nueva York, sostiene que los nuevos aranceles requieren conclusiones más detalladas y específicas por país sobre el "trabajo forzoso" para estar legalmente justificados.

Las dos ⁠pequeñas compañías, respaldadas ⁠por un ⁠grupo jurídico sin ánimo de lucro ⁠que ya ganó una demanda sobre rondas anteriores de aranceles de Trump, argumentaron que el presidente está intentando volver a imponer gravámenes que ya fueron declarados ilegales por la ⁠Corte Suprema de Estados Unidos.