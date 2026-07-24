Mitsubishi Outlander 2026, a prueba: ahora hay opciones solo a combustión a menor precio

Mitsubishi en México tiene una gama extensa de productos en diferentes segmentos. En uno de los más competidos y codiciados está la Outlander, que en esta cuarta generación pasó varios años ofreciéndose solo como un modelo híbrido enchufable en México. Si bien ofrecía una buena solución general, su precio de entrada la alejaba de muchos clientes que buscaban un SUV nuevo en esa categoría. Por ello, para 2026 la marca japonesa decidió lanzar dos versiones nuevas completamente a combustión: SE Plus, desde $609,900, y Limited, en $699,900 —la que probamos—.

Cambios menores, estéticamente

Mitsubishi Outlander 2026Mauricio Juárez

Por fuera, la Mitsubishi Outlander solo tiene tres cambios relativamente notorios en su imagen. El primero es la pérdida de la tapa para el cargador que sí lleva la versión PHEV; el segundo es la eliminación de los emblemas que la marcaban como un modelo híbrido enchufable, y finalmente el diseño de rines de 20" para la versión Limited, que nos acompaña.

Fuera de ello conserva un frente alto y cuadrado, con la inclusión de los detalles estéticos más comunes de la marca, muchas superficies cromadas y mayores líneas de carácter por todos lados. Para quien no lo sepa, esta camioneta comparte plataforma, tren motriz y mucho más con la Nissan X-Trail, pero al menos en estética me parece mejor lograda esta Mitsubishi, aunque claro, todo esto es subjetivo.

Mitsubishi Outlander 2026Mauricio Juárez

Equipamiento exterior

Faros y calaveras LED

Techo panorámico

Rieles en el techo

Rines de 20"

Espejos laterales abatibles eléctricamente

También hay que destacar que es uno de los SUV compactos más grandes de su segmento: mide 4,720 mm de largo y su cajuela ofrece hasta 495 litros con la tercera fila de asientos abatida, contando de suelo a cubierta de privacidad. Sin embargo, si se eleva la tercera fila, la capacidad se reduce a 163 litros.

Interior: confort y aislamiento como prioridad

Mitsubishi Outlander 2026Mauricio Juárez

Por dentro, la Mitsubishi Outlander 2026 se caracteriza por darle prioridad total al confort en el camino. Más allá de una buena dosis de materiales suaves y una experiencia cómoda, también ofrece soluciones de aislamiento de sonido muy bien logradas.

Mitsubishi Outlander 2026Mauricio Juárez

Si bien hay elementos que tienen la identidad de Mitsubishi y se busca darle un carácter propio, también hay muchas otras cosas que derivan directamente de la Nissan X-Trail, por ejemplo: la interfaz de sus pantallas y algunas botoneras, entre otras. Equipamiento interior destacado:

Pantalla central de 12.3" compatible con Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos

Cuadro de instrumentos digital de 12.3"

Sistema de audio Yamaha Premium de 8 bocinas

Asientos delanteros con calefacción y ventilación

Aire acondicionado automático de triple zona

Espejo retrovisor digital

Asiento del conductor con ajuste eléctrico y memoria

Vestiduras en piel genuina

Mitsubishi Outlander 2026Mauricio Juárez

Un punto a resaltar es que el sistema de audio Yamaha cuenta con cancelación activa de sonido, por lo que viajar en esta camioneta es una experiencia sumamente silenciosa que de verdad se agradece en ciudades tan caóticas como la CDMX.

¿Cómo es la tercera fila de la Outlander 2026?

Mitsubishi Outlander 2026Mauricio Juárez

Hay que destacar que esta camioneta tiene tres filas de asientos; sin embargo, la tercera fila la reservaría para niños, pues para adultos la posición de piernas y el espacio en general no son tan amplios. Incluso recorriendo la segunda fila sobre sus rieles, el espacio no abunda.

Seguridad y asistencias a la conducción

Mitsubishi Outlander 2026Mauricio Juárez

En seguridad da gusto saber que tiene una suite bastante completa que incluye desde siete bolsas de aire, visión de 360° o monitoreo de presión de llantas, hasta un paquete completo de asistencias avanzadas a la conducción.

Todas me parecieron bien calibradas, sin ser demasiado intrusivas, pero tampoco generan desconfianza en la forma en la que operan.

Freno autónomo de emergencia

Monitor de punto ciego

Control de velocidad crucero adaptativo

Alerta de abandono de carril

Alerta de tráfico cruzado trasero con freno de emergencia

Frente a la X-Trail, la Outlander Limited está a nivel de una variante Platinum, pues faltan elementos menores como el mantenimiento de carril: aquí solo cuenta con alerta de abandono de carril.

Motor, manejo y consumo real

Mitsubishi Outlander 2026Mauricio Juárez

Ambas usan el mismo motor cuatro cilindros atmosférico de 2.5 litros con 181 hp y 181 lb-pie de par, acoplado solamente a una caja CVT que lleva el poder al eje delantero. Recordemos que esta transmisión ya cuenta con una mejora en el sistema de lubricación y refrigeración, con lo que los problemas de sobrecalentamiento que arrastraba la generación anterior se reducen drásticamente.

En su dinámica queda más que claro que lo que se prioriza por completo es la comodidad en todo momento. Su suspensión es una de las más suaves del segmento, solamente interrumpida por la pisada firme que se llega a sentir al caer en un bache, provocada por sus enormes rines de 20".

Mitsubishi Outlander 2026Mauricio Juárez

La dirección trabaja bien, pero no es destacable, mientras que los frenos hacen un trabajo adecuado en todo momento. La mezcla entre el aislamiento de sonido y el confort en general hace que sea uno de los autos más amigables para uso familiar.

Rendimiento de combustible de la Outlander 2026

A nivel consumo no es el producto más eficiente del segmento: en mis peores casos obtuve cerca de 7.3 km/l, mientras que los mejores llegaron solo a 10.7 km/l en ciudad. Ficha técnica: Mitsubishi Outlander 2026 Limited

¿Es recomendable la Mitsubishi Outlander?

Mitsubishi Outlander 2026Mauricio Juárez

La Mitsubishi Outlander 2026 me parece una gran compra en este segmento, especialmente si lo que se busca es una camioneta cómoda, segura y duradera. Además, es una gran opción de tres filas de asientos, aunque como te mencioné antes, reservaría esa tercera fila para niños, personas pequeñas o solo para uso ocasional, pues aún recorriendo la segunda fila sobre sus rieles el espacio no abunda y la posición de rodillas no es la más cómoda.

Mitsubishi Outlander 2026: precios y versiones en México