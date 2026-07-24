La mitad de los empleados en México trabaja sin un contrato estable

La mitad de los empleados en México trabajan sin tener un contrato estable, lo que los expone a la indefensión laboral ante posibles irregularidades en su relación de trabajo, de acuerdo con datos de la organización Acción Ciudadana Frente a la Pobreza (ACFP).

De los 39.3 millones de personas con empleo remunerado y subordinado, 18.6 millones trabajan sin un contrato estable, lo que representa al 48% de los empleados en el país, según datos del Reporte 29 del Observatorio de Trabajo Digno de ACFP.

Esto significó un aumento de 135,999 más personas sin contrato estable, es decir, un alza de 0.73% respecto al cuarto trimestre de 2025.

“La falta de contrato escrito produce inestabilidad y la falta de representación democrática para la negociación colectiva de condiciones laborales producen indefensión y explican la precariedad laboral predominante”, explica Acción Ciudadana.

Por género, el 49% del total de personas trabajadoras sin contrato son hombres y el 47% son mujeres. Mientras que la población más afectada por esta condición laboral son los jóvenes.

60% de los empleados sin contrato estable son jóvenes

El 60% de los trabajadores sin contrato estable son jóvenes de entre 15 y 29 años de edad, mientras que el 42% son adultos de 30 a 64 años, detalla el informe.

La mayoría de esta población sin contrato carece de un documento por escrito que dé cuenta de su relación laboral, es decir, 15.8 millones de trabajadores.

Además, la inestabilidad por los contratos también se expresa en la duración: 2.8 millones tienen contratos temporales.

“Los contratos temporales para puestos de trabajo permanentes evitan la creación de antigüedad y evaden la indemnización por despido. Todo ello constituye una violación del derecho al trabajo”, advierte ACFP.

La legislación laboral establece que toda persona que preste un servicio subordinado a un patrón debe contar con un contrato individual que debe asentar las condiciones de trabajo, los datos de identificación del trabajador y su domicilio más el del patrón.

También debe especificar si la relación es por tiempo determinado, por temporada y si está sujeta a un periodo de prueba.

“La ausencia del contrato por escrito es responsabilidad del patrón, y esta situación genera entre los trabajadores problemas de inseguridad en el empleo, así como una alta rotación en las empresas”, advierte la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

La ley en busca de cuidar los derechos del trabajador establece que la falta del documento que dé cuenta de la relación laboral no priva al empleado de sus derechos como trabajador que deriven de las normas y los servicios prestados, aclara la STPS.

86% de los empleados asalariados carece de afiliación sindical

Otro de los indicadores de indefensión laboral es la falta de representación colectiva de las personas con empleo.

De los 39.3 millones de personas con empleo asalariado y subordinado el 86% trabaja sin afiliación sindical, es decir, 33.2 millones.

El 83% son adultos de 30 a 64 años y el 13% son jóvenes de 15 a 29 años, indican los datos del Observatorio de Trabajo Digno de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza.

“La corrupción sindical, el sindicalismo 'blanco' o patronal y el bajo nivel de organización y afiliación explican la indefensión y la precariedad laboral”, explica ACFP.