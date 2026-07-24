El COI desestima denuncia de FairSquare contra Infantino por su apoyo a Trump

El Comité Olímpico ⁠Internacional (COI) desestimó una denuncia presentada por la organización de derechos humanos FairSquare contra el ⁠presidente de la FIFA, Gianni Infantino, porque el asunto queda fuera de la competencia de su Comisión de Ética, informó este viernes un portavoz del organismo.

FairSquare había dicho que presentaría una ⁠denuncia por lo que describió como "incumplimientos ⁠reiterados de las normas de neutralidad política" por parte de Infantino, intensificando así una campaña en la que la organización ya ha cuestionado los procesos éticos de la FIFA.

La organización presentó el año pasado una denuncia ante la Comisión de Ética de la FIFA, alegando que Infantino había expresado en varias ocasiones su apoyo público a las acciones y políticas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

"La Comisión de Ética del ‌COI analizó de ​forma exhaustiva la denuncia de FairSquare", dijo el portavoz.

"La Comisión de Ética del COI señaló que la denuncia actual, incluida la relativa al presidente de la FIFA, se refiere solo a las decisiones de la federación internacional sobre su gobernanza y su gestión, incluidas sus relaciones con el Gobierno, y a la aplicación por parte de la federación internacional de las normas de su deporte, aspectos que quedan fuera del ámbito de aplicación del Código de Ética del COI", dijo.

"La denuncia queda fuera de la jurisdicción de la Comisión de Ética del COI. Se ha informado de ello a FairSquare", añadió.

Infantino, miembro del COI desde 2020, ha sido objeto de escrutinio por sus continuas apariciones junto a Trump, uno de los puntos clave de ⁠la denuncia de FairSquare.

Durante el Mundial 2026 de este ⁠año, coorganizado por Estados Unidos, México y ⁠Canadá, el mandatario se vio envuelto en varios incidentes polémicos.

Se escucharon abucheos el domingo en el estadio de ⁠Nueva York-Nueva Jersey cuando Trump e Infantino saltaron al campo para la ceremonia de entrega de la Copa del Mundo.

Trump dijo que llamó a Infantino para pedirle que revisara una tarjeta roja mostrada al delantero estadounidense Folarin Balogun en el partido de la ronda de 32 ante Bosnia y Herzegovina. Balogun había sido sancionado para el partido de octavos de final contra Bélgica, pero se le permitió jugar. Estados Unidos cayó por 4-1.

El presidente estadounidense recibió en ⁠diciembre el primer Premio de la Paz de la FIFA por sus esfuerzos para promover el diálogo y la distensión en algunos de los principales focos de conflicto del mundo.