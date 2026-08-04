Justicia de Brasil autoriza una nueva investigación sobre el hijo del presidente Lula

La corte suprema de Brasil autorizó a la policía a realizar una nueva investigación por tráfico de influencias a Fábio Luís Lula da Silva, hijo del presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

El supremo ya había autorizado la semana pasada dos investigaciones por señalamientos similares contra "Lulinha", que se dice inocente y víctima de intereses "políticos y electorales", cuando faltan dos meses para las elecciones en las que su padre buscará un cuarto mandato.

Lulinha "comprobará, al final, que no tiene relación directa ni indirecta con ningún tipo de irregularidad", dijeron sus abogados.

Una fuente del supremo que pidió reserva dijo que el juez Flávio Dino autorizó una investigación sobre personas con "negocios supuestamente ilícitos en áreas del gobierno federal", sin mencionar a Lulinha.

"Recibimos con absoluta tranquilidad la instauración de una investigación más", reaccionó la defensa de Fábio Luís Lula da Silva.

Las indagaciones policiales están bajo secreto de sumario.

Según la prensa, buscan determinar si Lulinha intermedió indebidamente ante organismos estatales como el Ministerio de Salud, el gabinete presidencial y la Dataprev, una empresa pública brasileña vinculada al gobierno federal.

Su defensa rechaza las "filtraciones selectivas" del proceso con "intereses políticos y electorales", dijo el abogado Marco Aurelio de Carvalho, parte del equipo.

El presidente Lula dijo la semana pasada en una entrevista que su hijo Fábio Luis vive en España y que "no tendrá privilegios" al responder ante la justicia brasileña.

Lula, que fue condenado en 2018 por un escándalo de corrupción antes de ver su condena anulada tras más de un año y medio en prisión, fue proclamado oficialmente candidato del Partido de los Trabajadores el domingo.

En octubre se medirá con Flávio Bolsonaro, hijo del encarcelado expresidente Jair Bolsonaro, que ha cuestionado un supuesto trato favorable de la justicia a Lulinha.