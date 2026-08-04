Brasil "repudia" retiro de la visa de su embajadora en EU, Maria Luiza Ribeiro Viotti

La presidencia de Brasil "repudió" este martes el retiro de la visa de su embajadora en Washington, Maria Luiza Ribeiro Viotti, en medio de un pulso diplomático con el gobierno de Donald Trump.

"La decisión de hoy no es un hecho aislado. Forma parte de una escalada deliberada de medidas hostiles contra Brasil, motivadas por razones ideológicas", expresó la oficina del presidente izquierdista, Luiz Inácio Lula da Silva, en un comunicado.