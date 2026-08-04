Siguiente golpe a la democracia en México

Las cosas en México ocurren muy rápido, uno voltea la vista y se da cuenta que el gobierno, apoyándose en un órgano electoral sometido, se designó en la Cámara de Diputados una sobrerrepresentación distinta a la obtenida en las urnas, lo que le permitió apoderarse del poder legislativo para someterlo; posteriormente destruyó al poder judicial y lo cooptóeligiendo mediante “acordeones” a los jueces, magistrados y ministros que hoy dictan sentencias como se les indica en los casos que el gobierno tiene interés; desapareció los órganos constitucionales autónomos y borró la transparencia, imposibilitando la rendición de cuentas, ahora toda información es reservada y el ciudadano no tiene acceso a ella.

Con estos antecedentes ¿alguien cree que existe genuino interés en proteger el derecho de lasaudiencias?

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones anunció el pasado 24 de julio que invitaba a radioescuchas y televidentes a participar en la consulta pública del anteproyecto “Lineamientos para la Protección de los Derechos de las Audiencias.”Se trata de una consulta que se asemeja a las audiencias públicas que se simularon en la reforma judicial; dichas audiencias se hicieron de manera improvisada, con allegados, marginando la participación de quienes tenían propuestas serias; las conclusiones quedaron ignoradas y olvidadas aprobándose la reforma judicial en los términos que la presentó el Ejecutivo con las fallas que ya todos hemos visto y escuchado.

Ahora, en los Lineamientos a que se alude, se establecen mecanismos para que los concesionarios de radio y televisión garanticen el acceso a contenidos e información veraz, plural, clara, respetuosa e incluyente para el público en general.

Los concesionarios deberán registrar y difundir su Código de Ética y nombrar a un Defensor de las Audiencias, que será el responsable de atender y resolver las quejas de los televidentes y radioescuchas que consideren que sus derechos han sido vulnerados. Se faculta a la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones para imponer sanciones a quienes transgredan dichos lineamientos; es decir, si al gobierno no le gusta el corte editorial de algún programa empezará el acoso al medio que lo produce.

Los Lineamientos plantean que las audiencias estén en posibilidad de identificar cuándo un conductor, periodista o comentarista presenta hechos y cuándo expresa valoraciones personales, lo que parece fácil a simple vista, pero complejo al momento de llevarlo acabo, alegan los expertos.

A partir de esto, en el fondo, se abre la puerta a la censura. El gobierno criticará el contenido de los Códigos de Ética, y pedirá que se ajusten a su conveniencia, cuando las quejas no se resuelvan como le convenga sancionará a los concesionarios, lo que llevará a periodistas y medios a autocensurarse.

¿Se difunden mentiras en algunos medios? sí. Pero no es correcto silenciar a quienes las difunden. Un gobierno serio y democrático refuta esas mentiras con datos objetivos, con argumentos y evidencias y en un momento determinado, es a la ciudadanía a quien corresponde combatir esas mentiras no al gobierno.

Si la preocupación es velar por los derechos de las audiencias, la mayor parte del problema radica en la conferencia mañanera del gobierno, que de manera acrítica reproducen los medios afines, es ahí donde se desinforma, donde se falsea la verdad, donde se niegan hechos, donde se oculta información; ahí es donde se coarta la libertad de expresión, se condena las críticas, se altera la verdad o se pulveriza la opinión disidente. En esa conferencia no hay debate público, solo propaganda.

La libertad de expresión es uno de los pilares de cualquier régimen democrático. Debemos hacer uso de ella para defender nuestro Estado de derecho, para denunciar arbitrariedades o ineficacia del gobierno, para debatir públicamente nuestros pensamientos y construir opciones para el país en todos los temas que se requieran. Nuestra sociedad no es de menores de edad para estar protegiéndola de las falsedades o subjetividades que difunden los medios, por el contrario, el ciudadano mismo se ha alejado de los medios a los cuales identifica como alineados al gobierno o a determinado grupo de interés; los periodistas o comentaristas de radio y televisión deben su éxito al profesionalismo y veracidad con que se manejan.

Valoremos y defendamos nuestras libertades ahora que aún hay tiempo. No hacerlo puede llevarnos a un régimen compuesto solo por autócratas o populistas cuya visión es única e incuestionable.