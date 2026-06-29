9 empleos que ya se están automatizando en empresas como PepsiCo, Bimbo y Aeroméxico

La automatización de empleos ya no es una proyección a futuro, es una realidad en algunas de las grandes empresas en el mundo. Recientemente PepsiCo compartió que en Estados Unidos ya traslada mercancías a través de transporte autónomo, esto gracias a la tecnología de Gatik, la cual se especializa en logística autónoma.

Pero a ese ejemplo se suman ya otras empresas en sectores de manufactura, retail, logística y finanzas, quienes están redefiniendo el trabajo humano, permitiendo que las organizaciones apuesten por la tecnología para sustituir tareas repetitivas, ya sea a través de inteligencia artificial (IA), robots u otros sistemas automatizados.

El caso de PepsiCo ha llamado la atención porque implica que la empresa opere camiones sin conductor para transportar sus productos; las unidades cuentan con cámaras, radares, IA para detectar obstáculos y sensores LiDAR, que es un tipo de tecnología que utiliza rayos láser para medir distancias de forma precisa.

En cuanto a los conductores, algunos están siendo reasignados a funciones de supervisión tecnológica o de servicio al cliente. Aunque no es el único ejemplo, Cemex, Bimbo y Aeroméxico son algunas de las otras empresas que han apostado por la automatización de algunos puestos.

Empleos que ya se automatizan en las empresas

1. Ejecutivos de alto nivel y tomadores de decisiones

Los puestos de liderazgo y análisis están siendo transformados, esto se debe a que Cemex apostó por comenzar a utilizar LUCA Bot, un agente financiero de IA entrenado con cifras internas confidenciales, a través del cual sus ejecutivos pueden obtener análisis financieros detallados en segundos, cuando antes les tomaban horas o incluso días.

La compañía explica que la tecnología corresponde a modelos de Azure OpenAI que procesan más de 100 indicadores en lenguaje natural para brindar autoservicio a los empleados, lo cual les permite obtener respuestas rápidas a problemas urgentes y tomar decisiones con mayor rapidez.

2. Vendedores B2B

La relación estratégica con los clientes ya no depende solo de la intuición del vendedor y Coca-Cola FEMSA lo sabe, por eso adoptó un modelo de IA que, a través de la plataforma Juntos+, personaliza la atención a sus clientes mediante algoritmos que generan pedidos sugeridos y recomendaciones personalizadas para anticipar necesidades de inventario y facilitar la experiencia de compra.

3. Gestores de inventario en almacenes

La gestión de inventario se automatiza con tecnología que verifica existencias en tiempo real sin que personal haga conteos manuales y constantes. Sistemas y robots autónomos ya tienen la capacidad de escanear pasillos e incluso reabastecer y visibilizar inventario en tiempo real, como lo que ya ocurre en OXXO.

4. Planificadores de logística y distribución

Mediante aprendizaje automático (machine learning), empresas como Grupo Bimbo han comenzado a utilizar algoritmos predictivos para calcular la demanda exacta en puntos de venta, lo cual eliminó la imprecisión de la planificación manual y ayudó a optimizar el consumo energético, reducir desperdicios y se tradujo en un ahorro de costos operativos y mayor precisión logística.

5. Personal de ventanilla

Aeroméxico es una de las empresas que ha apostado por transformar el servicio al cliente mediante interfaces automatizadas con la ayuda de asistentes virtuales y chatbots que tienen la capacidad de resolver dudas y realizar transacciones simples en sus interacciones de primer contacto.

De acuerdo con el Foro Económico Mundial, estos puestos son de los que se encuentran entre los de mayor potencial de automatización.

6. Operadores de empaque y maquila

Las tareas repetitivas de acondicionamiento de productos están pasando de lo manual a lo semiautomatizado que, con maquinaria automatizada diseña la integración de líneas de envasado a la medida. De esta forma, FEMSA y Solistica automatizaron operaciones manuales con tecnología para aumentar la productividad, lo cual implicó la eliminación de algunos puestos operativos.

7. Técnicos de mantenimiento preventivo

También Aeroméxico ya no se espera a que ocurran fallas para resolver problemas, ahora utiliza IA para predecirlas a través de algoritmos de mantenimiento predictivo que analizan datos de sensores en tiempo real y así, los técnicos pasan de reparar fallas a supervisar sistemas que indican cuándo una pieza debe cambiarse, lo cual mejora la seguridad y optimiza tiempos.

8. Analista de riesgo y detección de fraude

Bank of America es uno de los bancos que ya automatizó áreas de análisis de datos para prevenir delitos financieros a través de predicciones con sistemas que monitorean transacciones 24/7, procesan millones de consultas mensuales en segundos y detectan anomalías que para un humano podrían pasar por alto.

9. Operadores de producción industrial

Los robots colaborativos y brazos robóticos de alta precisión ya mimetizan la destreza humana en líneas de producción complejas en Bimbo y Tesla para ejecutar ensamblajes y manejos de materiales con mínima intervención humana, estos tienen la capacidad de operar sin interrupciones, lo que reduce el desperdicio de materiales