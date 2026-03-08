Brecha de ingresos por género no logra bajar del 30% en México

La desigualdad en los ingresos laborales sigue siendo una de las principales brechas de género en el país. En promedio, los hombres mantienen ingresos promedio considerablemente mayores que los de las mujeres.

Al corte de 2024, los hombres reportaron un ingreso promedio de 36,047 pesos, mientras que las mujeres percibieron 23,714 pesos. Esto implica una brecha salarial de 34.2%, según datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH).

Si bien la diferencia ha disminuido respecto a años anteriores —por ejemplo, en 2016 alcanzó un máximo de 42.2%—, el indicador se mantiene por encima del 30 por ciento.

Esta brecha no sólo considera los ingresos laborales (sueldos, salarios y otras remuneraciones producto del trabajo); considera el total de ingresos sumando otros rubros como las transferencias directas de gobierno, remesas o apoyos familiares.

Entre los factores que explican esta desigualdad se encuentran la segregación ocupacional, la mayor presencia femenina en trabajos informales o de menor remuneración, así como las interrupciones laborales asociadas a tareas de cuidado.