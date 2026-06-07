Día Mundial contra el Trabajo Infantil 2026: el desafío que aún afecta a 138 millones de niños en el mundo

Cada 12 de junio se conmemora el Día Mundial contra el Trabajo Infantil, una fecha impulsada por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para visibilizar una problemática que continúa afectando a millones de niñas, niños y adolescentes en todo el planeta.

La edición de 2026 cobra especial relevancia porque coincide con la Sexta Conferencia Mundial sobre la Eliminación del Trabajo Infantil, realizada en Marrakech, Marruecos, donde gobiernos, organismos internacionales y actores sociales reiteraron la necesidad de acelerar las acciones para erradicar esta práctica.

Bajo el lema “Tarjeta roja al trabajo infantil: juego limpio para niños, trabajo decente para adultos”, la campaña de este año busca impulsar políticas que garanticen educación de calidad, protección social, empleos dignos para los adultos y una aplicación más efectiva de las leyes que protegen a la infancia.

Un problema que persiste en el mundo

De acuerdo con las estimaciones más recientes de la OIT y UNICEF, alrededor de 138 millones de niños y niñas continúan trabajando en el mundo, mientras que casi 54 millones realizan labores consideradas peligrosas, es decir, actividades que ponen en riesgo su salud, seguridad o desarrollo.

Aunque los organismos internacionales destacan que se han registrado avances en los últimos años, advierten que el ritmo actual es insuficiente para alcanzar la meta de erradicar el trabajo infantil.

La agricultura sigue siendo el sector con mayor incidencia, al concentrar el 61 % de los casos. Le siguen los servicios, con el 27 %, donde se incluyen actividades como el trabajo doméstico o la venta ambulante, y la industria, con el 13 %, que abarca actividades manufactureras y mineras.

A nivel regional, África subsahariana concentra cerca de dos terceras partes de los casos mundiales, con aproximadamente 87 millones de niñas y niños afectados. En contraste, Asia y el Pacífico registraron la reducción más significativa desde 2020, mientras que América Latina y el Caribe lograron disminuir el número de menores en situación de trabajo infantil de ocho a siete millones.

¿Qué se considera trabajo infantil?

La OIT aclara que no todas las actividades realizadas por menores de edad constituyen trabajo infantil.

Ayudar ocasionalmente en el hogar, colaborar en un negocio familiar o realizar tareas ligeras fuera del horario escolar puede contribuir al desarrollo de habilidades y responsabilidades.

Sin embargo, el término se refiere a cualquier actividad que prive a los menores de su niñez, afecte su educación, limite su desarrollo físico o emocional, o los exponga a riesgos.

Entre las formas más graves se encuentran la esclavitud, la trata de personas, el trabajo forzoso, la explotación sexual, el reclutamiento para conflictos armados y otras actividades ilícitas.

La situación en México

En México, la problemática sigue siendo un reto importante. Según la Encuesta Nacional de Trabajo Infantil (ENTI) 2022, había 3.7 millones de niñas, niños y adolescentes de entre 5 y 17 años en situación de trabajo infantil, lo que representaba el 13.1 % de la población en ese rango de edad.

De ellos, 48.6 % realizaba ocupaciones no permitidas, 42.9 % efectuaba quehaceres domésticos en condiciones no adecuadas y 8.5 % combinaba ambas actividades.

La encuesta también revela que 2.1 millones de menores desempeñaban ocupaciones no permitidas, ya sea por encontrarse por debajo de la edad mínima legal para trabajar o por realizar actividades consideradas peligrosas.

Entre quienes realizaban trabajos no permitidos, el sector agropecuario concentraba la mayor proporción de casos, con 33 %, seguido por servicios (23.2 %) y comercio (21.5 %).

El llamado de la OIT y UNICEF

Ante este panorama, la OIT y UNICEF exhortaron a los gobiernos a fortalecer las redes de protección social para las familias vulnerables, ampliar el acceso a educación de calidad, reforzar los sistemas de protección infantil y garantizar empleos dignos para adultos y jóvenes.

Además, insistieron en la necesidad de que las empresas asuman una mayor responsabilidad para prevenir la explotación infantil dentro de sus cadenas de suministro.

La conmemoración de este 12 de junio busca recordar que detrás de cada estadística hay millones de historias de niñas y niños cuyos derechos aún están en riesgo. El desafío, coinciden los organismos internacionales, es convertir los compromisos asumidos en Marrakech en acciones concretas que permitan avanzar hacia un mundo libre de trabajo infantil.