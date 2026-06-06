Día de la Libertad de Expresión 2026: origen, significado y retos actuales

Cada 7 de junio, México conmemora el Día de la Libertad de Expresión, una fecha destinada a reconocer uno de los derechos fundamentales de toda sociedad democrática: la posibilidad de manifestar ideas, expresar opiniones y acceder a información sin censura.

La celebración fue instituida en 1951 por Miguel Alemán Valdés. Años después, en 1976, el gobierno federal incorporó el Premio Nacional de Periodismo como parte de esta conmemoración.

La libertad de expresión está protegida por los artículos 6 y 7 de la Constitución mexicana y también por el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que reconoce el derecho a investigar, recibir y difundir información e ideas por cualquier medio.

Además de la libertad de prensa, este derecho está relacionado con otras libertades fundamentales, como la libre asociación, la participación política y el derecho de petición.

Conmemoración marcada por los desafíos para la prensa

La fecha llega en medio de preocupaciones expresadas por organizaciones defensoras de la libertad de prensa, que alertan sobre las condiciones en que periodistas realizan su trabajo en diversas regiones del país.

Uno de los casos más recientes ocurrió en Veracruz, donde la periodista Roxana Guzmán fue secuestrada por un grupo armado que irrumpió en su domicilio. El momento previo al plagio quedó registrado en un video que se viralizó en redes sociales y que muestra a hombres encapuchados derribando una puerta para ingresar al inmueble.

Tras los hechos, la organización Artículo 19 exigió una investigación inmediata y acciones para garantizar la localización con vida de la comunicadora. México, es de los países más peligrosos para ejercer el periodismo

De acuerdo con Reporteros Sin Fronteras (RSF), México continúa siendo uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo fuera de contextos de guerra.

En su Índice Mundial de Libertad de Prensa 2026, el país se ubicó en la posición 122 de 180 naciones evaluadas. Aunque avanzó dos lugares respecto al año anterior, la organización aclaró que ello no refleja una mejora sustancial en las condiciones para la prensa, sino el deterioro más acelerado de otros países.

Artur Romeu, director de RSF para América Latina, señaló que la situación mexicana sigue marcada por altos niveles de violencia y un creciente uso del acoso judicial como mecanismo de presión contra periodistas y medios.

Según datos citados por la organización, durante 2025 fueron asesinados nueve periodistas en México y desde 2010 se han contabilizado más de 150 homicidios de comunicadores.

Agresiones, censura y hostilidad

El informe anual 2025 de Artículo 19, titulado "Estructuras del silencio: censura, opacidad y vigilancia", advierte que México volvió a encabezar los registros regionales de violencia contra la prensa.

La organización documentó una desaparición y siete asesinatos de periodistas durante 2025, además de 451 agresiones contra personas periodistas y medios de comunicación, lo que equivale a una agresión cada 20 horas.

Entre las principales formas de agresión identificadas se encuentran amenazas, campañas de desprestigio, hostigamiento digital, ataques físicos, desplazamiento forzado y presiones provenientes de autoridades. Artículo19 señala que más de la mitad tuvieron vínculo con actores estatales.

Nuevos riesgos: vigilancia y acceso a la información

Las preocupaciones ya no se limitan a la violencia física.

Artículo19 también advierte sobre el avance de mecanismos de vigilancia digital y el debilitamiento de los sistemas de transparencia y acceso a la información pública. La organización sostiene que diversas reformas aprobadas en los últimos años han ampliado las facultades gubernamentales para acceder a datos personales y han generado nuevas preocupaciones sobre privacidad y rendición de cuentas.

El informe identifica un incremento en las prácticas de opacidad institucional y obstáculos para acceder a información de interés público, elementos que considera esenciales para el ejercicio del periodismo y para el derecho de la ciudadanía a estar informada.

Derecho que trasciende al periodismo

Aunque suele asociarse con el trabajo de periodistas y medios de comunicación, la libertad de expresión es un derecho que pertenece a todas las personas.

Permite debatir ideas, cuestionar decisiones públicas, exigir rendición de cuentas y participar en la vida democrática del país. Por ello, especialistas y organismos internacionales coinciden en que garantizar condiciones seguras implica proteger el derecho de la sociedad a conocer lo que ocurre a su alrededor.

En el Día de la Libertad de Expresión 2026, la fecha no solo recuerda una garantía reconocida en la ley, sino también los desafíos que persisten desafíos para hacerla efectiva en la práctica.