Clima hoy 7 de junio: lluvias fuertes, granizo y posible formación de Boris marcarán el domingo en México

El temporal de lluvias continuará este domingo 7 de junio en gran parte del territorio nacional. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que persistirán las precipitaciones sobre estados del noreste, centro, occidente, sur y sureste del país debido a la interacción de dos zonas de baja presión con potencial ciclónico frente a las costas del Pacífico mexicano, además de otros sistemas atmosféricos que favorecen el desarrollo de tormentas.

La situación mantiene bajo vigilancia a las autoridades meteorológicas, ya que una de estas zonas podría evolucionar a ciclón tropical durante las próximas horas.

Amanda pierde fuerza; Boris el siguiente en la lista

Mientras tanto, Amanda, el primer ciclón nombrado de la temporada 2026 en el océano Pacífico, continúa debilitándose lejos de México.

De acuerdo con el SMN, el sistema se degradó a depresión tropical y se ubica a más de 2,600 kilómetros al suroeste de Baja California Sur, sin generar efectos sobre el territorio nacional. Los pronósticos indican que seguirá perdiendo intensidad hasta convertirse en una baja presión remanente.

Por ello, si alguna de las zonas de baja presión que actualmente se encuentran bajo vigilancia alcanza la categoría de tormenta tropical, recibiría el nombre de Boris, el segundo de la lista oficial de ciclones tropicales para el Pacífico oriental durante 2026.

Guerrero, Oaxaca y Chiapas, entre los estados más afectados

El organismo prevé lluvias torrenciales de entre 150 y 250 milímetros en la costa de Guerrero, así como lluvias intensas en regiones de Michoacán, Puebla, Oaxaca y Chiapas.

También se esperan lluvias muy fuertes en Jalisco, Colima, Estado de México, Morelos, Veracruz, Hidalgo, Querétaro, Guanajuato, San Luis Potosí y Tamaulipas.

En tanto, la Ciudad de México, Tlaxcala y Tabasco registrarán lluvias fuertes acompañadas de actividad eléctrica y posible caída de granizo.

Las autoridades advirtieron que las precipitaciones podrían provocar incremento en niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y reducción de visibilidad en carreteras.

Así estará el clima en la CDMX

Para el Valle de México se espera cielo nublado durante la mayor parte del día.

Por la mañana habrá ambiente fresco, bancos de niebla en zonas altas y posibilidad de lluvias aisladas. Durante la tarde aumentará la probabilidad de tormentas, con lluvias fuertes en la Ciudad de México y muy fuertes en zonas del Estado de México.

Las precipitaciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo.

La temperatura mínima en la capital oscilará entre 12 y 14 grados Celsius, mientras que la máxima alcanzará entre 21 y 23 grados.

El calor no dará tregua

A pesar de las lluvias, persistirá el ambiente caluroso en diversas regiones del país.

Se esperan temperaturas máximas de entre 40 y 45 grados Celsius en zonas de Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Coahuila, Durango y el noreste de Baja California.

Además, continuará la onda de calor en regiones de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Vientos fuertes y oleaje elevado

Las costas de Guerrero y Oaxaca registrarán rachas de viento de hasta 80 kilómetros por hora y oleaje de entre dos y tres metros de altura.

Asimismo, se pronostican rachas de viento en diversas entidades del norte, centro y sureste del país, por lo que Protección Civil recomienda extremar precauciones ante la posible caída de árboles, anuncios publicitarios y afectaciones derivadas de las tormentas.

Con el avance de la temporada de ciclones tropicales en el Pacífico, las autoridades mantienen vigilancia permanente sobre los sistemas en desarrollo, especialmente ante la posibilidad de que Boris se convierta en el siguiente fenómeno con nombre de 2026.