Manifestaciones CDMX hoy 5 de julio: protestas antimundialistas y movilizaciones por el partido México vs. Inglaterra

La Ciudad de México vivirá este domingo 5 de julio una jornada de intensa actividad en las calles, no solo por el partido de octavos de final del Mundial 2026 entre México e Inglaterra, sino también por diversas manifestaciones y concentraciones sociales, algunas de ellas con un claro mensaje crítico hacia la justa mundialista.

De acuerdo con la Agenda de Movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), para este domingo están previstas una marcha, ocho concentraciones, además de rodadas ciclistas, motociclistas y en patines, así como más de 20 eventos recreativos y deportivos.

Protestas antimundialistas marcarán la jornada

Las movilizaciones relacionadas con el Mundial comenzarán desde las 9:30 horas, cuando la Asamblea Antimundialista realice una rodada denominada "¡Fucho sí, Facho no!" desde el Embarcadero Fernando Celada, en Xochimilco. Posteriormente, los participantes se trasladarán a una segunda protesta en Tlalpan.

A las 11:00 horas, el mismo colectivo llevará a cabo el evento "Gol gana vs. la FIFA", en el cruce de Periférico Sur y Zapote, donde protestarán contra los efectos que, afirman, ha dejado la Copa Mundial 2026 en la capital.

Entre sus demandas se encuentran el rechazo a la gentrificación, los desalojos, el uso de recursos públicos para el torneo y la mercantilización del espacio urbano. La SSC no descarta bloqueos y afectaciones viales durante la movilización.

Glorieta del Ahuehuete será otro punto de protesta

También a las 10:00 horas, el colectivo Glorieta de las y los Desaparecidos convocó a una "Mega reta mundialista" en Paseo de la Reforma.

La actividad busca visibilizar la crisis de desapariciones en México y cuestionar el gasto destinado a la organización del Mundial 2026. Autoridades prevén posibles afectaciones a la circulación en la zona.

Marcha por desapariciones también llegará a Reforma

Además de las protestas vinculadas al Mundial, el Colectivo Buscando a Olin Hernando Vargas Ojeda marchará a las 10:00 horas desde la Estela de Luz hacia la Glorieta del Ahuehuete para exigir acciones contra las desapariciones de personas.

Entre las organizaciones que anunciaron su participación figura un contingente antimundialista, por lo que la movilización también podría coincidir con otras actividades de protesta en Paseo de la Reforma.

Desde las 9:00 horas, las Familias Buscadoras del Ajusco también realizarán una campaña de visibilización en el Ángel de la Independencia mediante la colocación de fichas de búsqueda de personas desaparecidas.

Eventos del Mundial reunirán a miles de aficionados

Mientras se desarrollan las manifestaciones, la ciudad también espera una importante afluencia de aficionados por los eventos oficiales del Mundial.

Entre ellos destacan:

Las celebraciones mundialistas en el Ángel de la Independencia durante todo el día.

La experiencia Futlán, Tierra de Fútbol, en el Parque Aztlán.

Las instalaciones de Gigantes del Fútbol sobre Paseo de la Reforma.

Los festivales futboleros con pantallas gigantes distribuidos en las 16 alcaldías.

El FIFA Fan Festival en el Zócalo capitalino, con una asistencia estimada de hasta 55,000 personas.

México vs. Inglaterra también provocará alta movilidad

La mayor concentración de personas se espera a las 18:00 horas en el Estadio Ciudad de México (Azteca), donde México enfrentará a Inglaterra en los octavos de final del Mundial 2026.

La SSC estima una asistencia cercana a 80,000 personas, por lo que también se prevé una fuerte carga vehicular y operativos especiales en los accesos al inmueble y en las principales vialidades de la zona sur de la ciudad.