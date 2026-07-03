México vs Inglaterra: precios de boletos para el partido alcanzan hasta 54 salarios mínimos

Este domingo México se juega contra Inglaterra su pase a 8vos de final en el Mundial de la FIFA. Un encuentro que, al menos en el recinto, no es accesible para la mayoría de los mexicanos. En la semana los boletos en plataformas de reventa llegaron a ofrecerse en poco más de 500,000 pesos, un precio que equivale a cerca de 54 salarios mínimos.

En la plataforma StubHub el boleto más económico es a partir de 81,683 pesos. Es decir, 8.5 salarios mínimos mensuales, esto significa que una persona que gana la remuneración básica tendría que destinar ocho meses y medio de ingresos sólo para adquirir la entrada, y considerando que sólo usara su sueldo para comprar el acceso.

Al cierre de esta edición, la entrada más cara para el México vs Inglaterra disponible en StubHub era de 235,311 pesos en la sección PC9, esto es en la parte media del estadio. Ese monto es equivalente a 24.5 salarios mínimos mensuales; es decir, el ingreso de dos años de trabajo.

Sin embargo, esta misma semana UNO TV reportó que en la plataforma de reventa de boletos había accesos que superaban los 500,000 pesos. Un costo que se alcanza con 54 salarios mínimos o, dicho de otra manera, más de cuatro años de sueldo destinado sólo para adquirir la entrada.

Los costos de los boletos han evidenciado que la fiesta mundialista, al menos en los estadios, no ha sido accesible para todos. Los últimos datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) muestran que el 45.7% de los trabajadores subordinados percibe hasta un salario mínimo al mes, esto significa que su ingreso es de máximo 9,582.47 pesos mensuales.

Los trabajadores que ganan más de 5 salarios mínimos (47,912 pesos mensuales) apenas es el 0.6% de toda la fuerza laboral subordinada, según la ENOE. Pero incluso esta población tendría que destinar casi dos meses de salario para comprar el acceso más económico en reventa.

Si se considera sólo las remuneraciones de los trabajadores formales, la historia no cambia mucho. El último reporte del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) indica que el salario base de cotización es de 671 pesos; esto es igual a 20,407 mensuales. Un empleado del sector formal le tomaría cuatro meses de ingreso comprar el acceso más económico para el México vs Inglaterra.

Salario mínimo crece más que los sueldos de mercado

Este año el salario mínimo en México alcanzó un valor de 9,582.47 pesos al mes luego de un ajuste anual de 13%, la referencia salarial ha mantenido una evolución constante con incrementos de doble dígito desde el 2018.

Aunque el salario mínimo ha recuperado terreno en los últimos años, las remuneraciones de mercado muestran un comportamiento distinto. Para la mayoría de los trabajadores formales los incrementos salariales han vuelto a crecer apenas por encima de la inflación, lo que limita la mejora del poder adquisitivo.

De acuerdo con la encuesta de Tendencias de Recursos Humanos en México de WTW, el promedio de incremento salarial este año fue de 4.9%, ligeramente superior a la inflación.

Esta tendencia de salarios de mercado con bajos ajustes salariales la advirtió también AON el año pasado. En su última Encuesta de Compensación Personal No Sindicalizado y Sindicalizado, la firma proyectó un incremento salarial para los trabajadores sin afiliación sindical de 5.4% en 2026, una diferencia con respecto al comportamiento que tuvieron en 2025, cuando los aumentos oscilaron entre 6.5 y 6.9 por ciento.